人気ヘアメイク直伝「簡単でキレイになれる」冬服に似合うポニーテールのつくり方

海外SNAPやファッションアイコンの写真から、プロが注目したヘアスタイルをヒアリング。服とのバランス、ヘアアクセサリーの活用術など、すぐにとり入れられそうなテクニックを解説。







人気ヘアメイクが指南「簡単できれいになれる」ポニーテール

ロングヘアのようにリボンも長く

「ラフな装いに低めのポニーってやぼったく見えがちだけど、「リボンを長めにたらすことで、あえてのやぼったさに変換される」から不思議。リボンはカジュアルな服を抜けさせる万能アイテムだから１つ持っておくと便利です」（スガタクマさん・ヘアメイク）







凝ったアクセでラフにまとめて

「デザイン性のあるえり元とか紫のリボンとか。オシャレに気を使っている感じなのに、髪の毛はつくり込んでいないというギャップがかわいい」（木部明美さん・ヘアメイク）







あどけないシュシュできりっとまとめる

「オールバックだと、シュシュをつけたヘアスタイルがいい。派手なジャケットと、オールバックの強いイメージを甘めのシュシュが中和。結び目に淡さや、かわいらしさを入れてスタイルのつなぎにするのは、撮影現場でもよくとり入れている手法です」（スガタクマさん・ヘアメイク）







（簡単だけど差がつくテクニック）

