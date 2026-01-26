元テレビ朝日社員の玉川徹氏が26日、レギュラーコメンテーターを務める同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に復帰。ドジャース・大谷翔平投手（31）らが出場し、3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）について言及した。

玉川氏は、「自分であんまり自信がないのは本当にリアルタイムで見るかなっていうね」と言い、司会の羽鳥慎一アナウンサーが「そうねえ、地上波がないので」と応じると、「箱根駅伝は関係ないけど、箱根駅伝はテレビでやってたから僕は見たっていうのがあるんですよね」と話した。

WBCは、米動画配信大手「Netflix」（ネットフリックス）が日本国内での全試合の独占配信権を獲得。全47試合をライブとオンデマンドで独占配信する。玉川氏は「見方もちょっと分からないし、もしかしたら決勝戦までいったら見るかも知れないけど、そこまで本当に見るのかなあっていう。あんまり自分に自信がないですね」と言い、「どれくらい加入が増えるんだろうかとか興味がありますね」と、加入者数にも注目していることを明かした。

玉川氏は、21〜23日に3日連続で番組を欠席。23日の番組冒頭には、司会の羽鳥慎一アナウンサーが「玉川さん、きょうもお休みで、月曜日には来ます」と伝えたが、欠席理由については触れていなかった。