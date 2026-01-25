【AGE 1000】 1月25日 発表 2027年 発売予定

バンダイナムコエンターテインメントは1月25日、「ドラゴンボール」の最新ゲームプロジェクト「AGE 1000」を発表した。2027年発売予定。

「AGE 1000」は、イベント「ドラゴンボール ゲンキダマツリ」にて発表された新たな「ドラゴンボール」のゲームプロジェクト。鳥山明氏が描いたというオリジナルキャラクターと、このキャラクターが登場するトレーラーが公開された。

「AGE 1000」プロジェクトでは、他にも個性豊かなキャラクターが登場するという。詳細についてはロサンゼルスにて4月19日・20日開催予定のイベント「ドラゴンボールゲームスバトルアワー2026」にて発表される予定。

【DRAGON BALL 最新ゲームプロジェクト「AGE 1000」 プロジェクト発表映像】

