¡ÚÉÂ±¡ÄÌ¤¤¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò¿¤Ð¤¹¡ª¡¡¥×¥ì¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥±¥¢¡Û
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¦±Ê°æÀµÉ§»á¤¬¼ÂºÝ¤ÎÁêÃÌ»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë²òÀâ¤¹¤ë·ò¹¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹´ë²è¡£º£²ó¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¿Í¤Ë¤Ï¸À¤¤¤Å¤é¤¤¤ªÇº¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤ªÇº¤ß¡Û¤ª¤Ê¤é¤À¤È»×¤Ã¤¿¤éÊØÏ³¤ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÍè¡¢¤ª¤Ê¤é¶²ÉÝ¾É¤Ç¤¹¡£ÂÐºö¤Ï¡©¡Ê£µ£°ÂåÃËÀ¡Ë
¡Ú¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡Û¤ª¿¬¤Î·ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÈÄ²¤Î¥±¥¢¤ÇÏ³¤ìËÉ»ß¡ª
¡Ú²òÀâ¡Û¤ª¿¬¤Î¶ÚÆù¤Ï£µ£°ºÐÁ°¸å¤«¤é¿ê¤¨»Ï¤á¤Þ¤¹¡£ÄÌ¶ÐÃæ¤ËÊØ¤¬Ï³¤ì¤Æ¼«¸Ê·ù°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤ÎÃËÀ¤Ë¤â¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¶ÚÆù¤Î¿ê¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¤ª¿¬¤ÎÄì¤Ë¤¢¤ë¹üÈ×Äì¶Ú·²¤¬¿ê¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤¯¤·¤ã¤ß¤ÇÇ¢¤¬Ï³¤ì¤¿¤ê¡¢¼º¶Ø¤Î¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁêÃÌ¤ËÍè¤é¤ì¤¿ÃËÀ¤Ë¤Ï¡¢Î©¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤ª¿¬¤Î·ê¤ò£±£°ÉÃ´Ö¡¢Â©¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤é¤®¤å¡¼¤Ã¤ÈÊÄ¤á¤Æ¤«¤é´Ë¤á¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò´«¤á¤Þ¤·¤¿¡££±Æü£³²óÄøÅÙ¹Ô¤¦¤È¹üÈ×Äì¶Ú¤¬ÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç¢Ï³¤ì¡¢ÊØÏ³¤ìÍ½ËÉ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
¡¡¤ª¿¬¤Î·ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Ò¤¶¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ª¿¬¤òÉâ¤«¤»¤¿¾õÂÖ¤Ç¤®¤å¡¼¤Ã¤ÈÊÄ¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Î©¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ê¤é¤É¤³¤Ç¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÄÌ¶ÐÅÅ¼ÖÆâ¤ä¿®¹æÂÔ¤Á¤Î»þ¤Ëµ¤·Ú¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¥±¥¢¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¤ÏÄ²¤Î¾õÂÖ¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£½¤¯¤Ê¤¤¤ª¤Ê¤é¤Ï¿©»ö¤Î»þ¤Ë°ì½ï¤Ë°û¤ß¹þ¤ó¤À¶õµ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢½¤¤¤ª¤Ê¤é¤Ï¾Ã²½ÉÔÎÉ¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ä²¼«ÂÎ¤Î²¹ÅÙ¤¬Äã¤¤¤È¥¬¥¹¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢ÆÃ¤Ë£µ£°Âå°Ê¹ß¤ÏÆâÂ¡»éËÃ¤¬¤Ä¤¤¤ÆÄ²¼«ÂÎ¤Î²¹ÅÙ¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤ÏÊ¢´¬¤¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤ª¤Ê¤«¤Ë¥«¥¤¥í¤òÅö¤Æ¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÆâÂ¡¼«ÂÎ¤Î²¹ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤«¤ó¤Ç¾Ã²½¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ª¿¬¤Î·ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÈÄ²¤Î¥±¥¢¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤ª¤Ê¤é¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£