前代未聞の不祥事だ。プルデンシャル生命保険の社員100人超が、約500人の顧客から、詐欺などに当たる不適切な金銭受領を繰り返していたという。総額は約31億円。背景には、業績に応じて天と地ほど異なる給与体系があったとされるが、そんな同社の営業マンの特異な生態とは。

＊＊＊

【写真を見る】元看護師に元プロ野球選手も… “31億円詐取”が発覚した「プルデンシャル生命」で働く営業マン

被害総額は約31億円

不祥事が公表されたのは1月16日。元社員が2024年、詐欺容疑で逮捕された事件を受け、金融庁の指導の下で大規模な調査を実施した結果だ。

経済紙記者によれば、

「架空の投資話を持ちかけたり、元本保証をうたう違法な金融商品を紹介したりと、社員が顧客から不正に金銭を受領していた数々の事例が、明らかになりました。調査対象となったのは91年以降で、約35年もの長きにわたる。被害総額は約31億円にも上り、その内の約23億円はいまだ返金されていません」

プルデンシャル生命

年収2億円の営業マンも

同社は不祥事の原因に、格差の激しい報酬制度を挙げた。日本の企業では考えられない、驚くべき社員たちの生態を知れば、なぜ不適切行為が頻発していたのかが分かる。

「全体で10人もいないと思いますが、トップレベルの営業マンは2億円超の年収を誇ります。その少しだけ下の年収1億円台については、およそ数十人いるといわれていますね」

と、プルデンシャルの社員は語る。全国に約4300人いる同社の営業マンは、ライフプランナーと呼ばれており、雇用形態は正社員。もっとも、給与体系はおおむねフルコミッション（完全歩合）制で、実態は個人事業主とさして変わらないという。

「給与の上限がない代わりに、契約が取れなければ、国が定める最低賃金しかもらえません。経費も全て自己負担です。この仕事は人脈を広げるための接待交際費など、持ち出しが多い。経済的に豊かな生活を送れるようになる目安は、少なく見積もっても年収2000万円以上でしょうか。そのレベルに至っている営業マンは、ざっと上位3割前後だと思われます」（同）

「一攫千金を狙うふらちな社員が……」

そんな厳しい環境下で、やさぐれていく営業マンも存在する。プルデンシャルの元社員はこう言う。

「不正に手を染める社員の多くは、成績の良くない営業マンでしょう。そもそも、稼ぐ人間は高度な金融知識を有している場合がほとんどで、悪事を働く必要がありません。例えば、相続対策で生命保険の活用法を指南するなど、真っ当な営業方法で信頼を得られるからです。そうした勉強をしていないにもかかわらず、一攫千金ばかり狙うふらちな社員が欲に溺れ、最後は顧客の金銭に手を付けてしまうのだと思います」

今回の不祥事を受けて新たな給与体系が取り入れられる可能性もあるというが……。プルデンシャル生命の先行きについては、1月22日発売の「週刊新潮」で詳報する。

「週刊新潮」2026年1月29日号 掲載