産経新聞だけが報じている日本共産党の機関紙「しんぶん赤旗」の問題をご存じだろうか。同紙によると、地方自治体では共産党議員による自治体職員への「赤旗」購読の勧誘が行われており、庁舎内で販売や集金がなされることもあるという。そして昨年末、とうとう東京・新宿区役所の管理職が一斉に「赤旗」の購読を解除したというのだ。新宿区役所の職員に聞いた。

＊＊＊

【写真を見る】「一流ホテル出身のコックが…」 “共産党のプリンス”が貴族のような生活を送っていた「山荘」

日本共産党は、企業献金はもちろん政党交付金の受け取りも拒否している。彼らの政治資金の大部分を支えているのが「赤旗」の購読料収入だ。ちなみに「赤旗」日刊紙の購読料は月3497円、日曜版は月990円だ。共産党に清廉潔白のイメージをもつ人も少なくないが、党機関紙の「赤旗」を公務員に“押し売り”していたと報じたのが産経新聞だった。

日本共産党

昨年10月16日付の「共産区議、赤旗押し売り 64％『心理的圧力』 新宿区管理職」では、同年8月に新宿区が管理職に対して行ったアンケートで、政党機関紙の購読の勧誘を受けた経験がある職員が85・2％おり、それに心理的圧力を感じたという職員が64・3％、さらに、50％の職員がやむを得ず購読したことを報じた。

新宿区議会は定数38人、第1党の「自民・参政クラブ」が9議席、「新宿区議会公明党」が8議席、それに続くのが「日本共産党新宿区議会議員団」の7議席だ。

さらに、今年1月12日付の「赤旗、新宿区の管理職が集団解約 『望まぬ購読』、50人超」では、昨年末に新宿区の管理職50人超が《区のサポートを受けて》、「赤旗」購読を一斉に解約したと報じた。そんなに嫌だったとは……。新宿区役所の担当者に聞いた。

議員が直接勧誘

――「赤旗」の問題は職員へのアンケート調査で発覚したのでしょうか？

「実は、昨年8月のアンケートよりも前、6月に区民委員会に外部からの陳情があったんです」（新宿区職員＝以下同）

――区職員から「赤旗」をなんとかしてくれと？

「外部の方からの陳情でしたが、全国の自治体の庁舎内で政党機関誌の勧誘・配達・集金が問題になっている。新宿区の庁舎管理規則では庁舎内での物品の販売や勧誘が禁じられているにもかかわらず、それが続けられているため改めてほしいといった内容でした。確かに庁舎管理規則には、庁舎内で勧誘や物品の販売を行ってはならないという規定があります。そのためハラスメントアンケートを行うことになったのです」

――ハラスメントと感じられるほどの勧誘だった？

「ハラスメントかどうかは受け手次第ということもありますし、全体については確認しておりませんのでお答えしかねます。私の場合は共産党区議から直接勧誘されました。昔のことで、どんな勧誘だったかまでは覚えていませんが……」

――「赤旗」を購読していたのですか？

「そうですね」

――何年くらい購読していたのですか？

「10年はいかないと思います」

――そんなに！ 購読料の集金も庁舎内で行われていたのですか？

「そうですね」

――昨年末に解約したのですか？

「そうです」

共産党はいまも納得せず

――産経新聞には《区のサポートを受けて》集団解約とありましたが、区はどのようなサポートをしたのでしょう？

「サポートと言えるのかはわかりませんが、購読している職員の中で購読をやめたい職員について区がとりまとめ、関係会派に提出する形で行われました」

――区のとりまとめが必要なほど解約しにくいものだったのですか？

「それは人それぞれだと思います。私の場合は解約するきっかけになったという感じです」

――解約できてホッとしましたか？

「いやいや……」

――失礼ですが、共産党支持者ですか？

「いえ、私どもは公務員ですから、そういった話は……。あくまでも今回の問題は、庁舎管理規則に違反しているということですので」

新宿区の吉住健一区長は昨年末、区議会に政党機関誌の購読勧誘や購読料の徴収などの行為を行わないよう要請した。これをもって一件落着かと思えば、そうはいかなかった。

1月14日、新宿区議会の主要5派は幹事長会を開催し、区職員に対する政党機関誌の勧誘や集金を控えることについて協議したが、共産党のみ異論を唱えたため結論を持ち越したと産経新聞が報じている。どうやら、いまだに共産党は納得していないようだが、さすがに潮時では？

デイリー新潮編集部