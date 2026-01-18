北海道小樽市のスキーリゾートで起きた悲惨な死亡事故。監視員もおらず過去のトラブルも放置されるなど、安全をないがしろにした実態が連日ニュースで取り沙汰されている。

【画像】極めて危険だったエスカレーターの降り場

実はその裏に、中国マネーの影があった。

雪風が次第に強くなる。石狩湾沿岸の市街地から、内陸に向かって車を走らせること約20分。山間に現れるのが、小樽の奥座敷として知られる朝里川温泉だ。

「戦後間もなく開かれた温泉地です。1960年代にはゴルフ場やスキー場が建設されリゾート開発が進みました」（地元住民）

旅館やホテルが立ち並ぶ中、山肌に全長3キロの「朝里川温泉スキー場」が見える。

「助けて！」

白銀のゲレンデに叫び声とサイレンが響いたのは、昨年12月28日のことだった。

「家族で訪れていた5歳の保育園児が、駐車場とゲレンデを結ぶ屋外エスカレーターの降り場で転倒し、機械に腕を挟まれてしまったのです。その際に巻き込まれた服で首が圧迫されて、窒息してしまった。搬送先の病院で死亡が確認されました」（地元紙記者）

「週刊文春」記者が現場を訪れると、ベルト状のエスカレーターの周囲に規制線が張られ、雪で覆われていた。

「異物を巻き込んだ際の自動停止機能が作動せず、非常停止ボタンが押されてようやく停止した」（同前）

事故当時、現場に監視員は居なかった。

「スノーエスカレーターと呼ばれ、降り場の蓋が開く特殊な構造。現場では前日にも前後に行ったり来たりする不具合があり、過去に場内の同種のエスカレーターでも複数回転倒事故があった。警察は業務上過失致死の容疑で捜査を進めています」（同前）

危険な構造と杜撰な管理によって、限りなく殺人に近い形で尊い命が奪われた。

エスカレーターは中国製だった。

「製造元は中国の道沃機電（ドゥーウェイ社）。同社側はJNNの取材に、『日本のスキー場に売った覚えはない』と不可解な証言をしています」（同前）

さらに取材を進めると、新たな事実が分かった。内情を知る運営関係者が言う。

「このスキー場自体、以前から中国資本が所有し、運営しているのです」

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年1月22日号）