ÂÎ¸³¤«¤éÇ¼ÆÀ¤Ø¡¢²ÝÂê²ò·è¤ËÈ¼Áö¤¹¤ë¿·µòÅÀ¡ÖEpson XaILab¡×¤¬¿·½É¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó
¥¨¥×¥½¥óÈÎÇä³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2026Ç¯ 1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÂÎ¸³·¿¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¡ÖEpson XaILab¡×¤ò¡¢¿·½É¥ß¥é¥¤¥Ê¥¿¥ï¡¼32³¬¤Ë¤Æ¿·µ¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£Æ±»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢ÂÎ¸³¤ÈÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ÜµÒ¤Î²ÝÂê²ò·è¤ò»Ù±ç¤·¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¥ª¡¼¥×¥óÅöÆü¤Ë¤ÏÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¸þ¤±¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢°ìÂÀè¤Ë»ÜÀßÆâ¤òÆâÍ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¢£Epson XaILab¤¬»ÏÆ°¡½¡½¡ÈÂÎ¸³¤ÈÂÐÏÃ¡É¤Ç²ÝÂê²ò·è¤ËÈ¼Áö¤¹¤ë¿·µòÅÀ
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¥¨¥×¥½¥óÈÎÇä³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Î·ªÎÓ¼£É×»á¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¡ÖEpson XaILab¡×³«Àß¤ÎÇØ·Ê¤ä»ÜÀß¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÀ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
·ªÎÓ¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¡ÖEpson XaILab¡×³«Àß¤ÎÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¡¢¶ÈÌ³¤Î¹âÅÙ²½¡¦Ê£»¨²½¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡¢¤½¤·¤ÆÃ¦ÃºÁÇ¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤Ë¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤Ï¡¢¤³¤³10Ç¯¤Ë¤Ê¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç²ÃÂ®¤·¡¢»ä¤É¤â¥¨¥×¥½¥óÈÎÇä¤È¤·¤Æ¤â¶¯¤¯¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¶áÇ¯¤Î¼Ò²ñ´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·²¼¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤¬ÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·ªÎÓ¼ÒÄ¹¤ÏÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡Ö¥¨¥×¥½¥óÈÎÇä¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Å°Äì¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ»ëÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Î»×¤¤¤ä²ÝÂê¤ËËÜÅö¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯´ë¶È¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¾¦ÉÊ¤ò¸«¤»¤ë¾ì¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿·¤·¤¤¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼
¡ÖEpson XaILab¡×¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ë¤¢¤ëÅÀ¤À¡£·ªÎÓ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¤³¤ÎXaILab¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¾¦ÉÊÅ¸¼¨¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ã±¤ËÀ½ÉÊ¤ò¤ª¸«¤»¤¹¤ë¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ä¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï·Ð±Ä²ÝÂê¤Ë¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¾ì¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥×¥½¥ó¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¾Ê¡¦¾®¡¦Àº¤Îµ»½Ñ¡×¤ò¼´¤Ë¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤ä´Ä¶ÌäÂê¤Ø¤Î¹×¸¥¤ò¡¢¶È¼ïÊÌ¡¦¸ÜµÒÊÌ¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÈÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÁíÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤³¤³¤Ç¸«¤Æ¡¢ÂÐÏÃ¤·¤Æ¡¢¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ò·èºö¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¢£¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß¡¢È¯¿®¤¹¤ëµòÅÀ¤Ø
¡ÖEpson XaILab¡×¤Ï¡¢¥¨¥×¥½¥óÈÎÇä¤À¤±¤Ç´°·ë¤¹¤ë¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤ªµÒÍÍ¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶¦ÁÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤ò¡¢¤³¤ÎXaILab¤«¤éÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÌò³ä¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
ºÇ¸å¤Ë·ªÎÓ¼ÒÄ¹¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤ªµÒÍÍ¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎXaILab¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¼Ò²ñ¤äÃÏ°è¤Ë¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤ÏÀ¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢°§»¢¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¥«¥¿¥Á¤Ë¡¢ÂÎ¸³¤«¤éÇ¼ÆÀ¤Ø¡× 7¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤ò¾Ò²ð
¡ÖEpson XaILab¡×¤Ï¡¢Æ¯¤¯¶õ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤ò²ÝÂê²ò·è¤Î¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óÂÎ¸³¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¾ì½ê¤À¡£¸ÜµÒ¤Ï¼ÂºÝ¤Î¶ÈÌ³¥·¡¼¥ó¤Ç²ÝÂê²ò·è¤òÂÎ´¶¤·¡¢¶¦ÁÏ¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ëµòÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ÜÀßÆâ¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ7¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ¹¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ê£±¡Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¥Õ¥©¡¼¥ë
¥¨¥×¥½¥ó¤Îµ»½Ñ¤ä¶¦ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼ÂÎã¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÀô¡£»öÎã¤äºÇ¿·¤Î¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·¤¿¤Êµ¤¤Å¤¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿²ÄÇ½À¤òÃµ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Î¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
¡¦ÃÏ°è¹×¸¥¡¦ÅÁÅý¹©·Ý»Ù±ç
¡¦ÈÎÂ¥¡¦¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó/¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É°õºþ
¡Ê£²¡Ë¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥·¥¢¥¿¡¼
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤ÇÂÎ¸³¤¹¤ëÏÑ¶Ê4K¤Ç¤Î¥¤¥Þ¡¼¥·¥ÖÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë±ÇÁü¤È²»¶Á¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹360ÅÙÏÑ¶Ê·¿Ë×Æþ·¿¥·¥¢¥¿¡¼¡£¼Ò²ñ²ÝÂê¤äÌ¤Íè¤Î»Ñ¤ò¡¢Á´¿È¤Ç´¶¤¸¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¢¤ëÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¡£
¡ÚÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
¡¦¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö²ñµÄ
¡¦Ë×Æþ·¿±ÇÁü¡¦¶õ´Ö±é½Ð
¡Ê£³¡Ë¥Ç¥â¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹
¾¦ÉÊ¡¦¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Î²ÁÃÍ¤ò¡¢¼Â±é¤Ç¼Â´¶¤Ç¤¤ë¡¢¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¾¦ÉÊ¤ò½¸¤á¤¿Å¸¼¨¥¨¥ê¥¢¡£°õºþ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤äÁàºî´¶¤ò³Î¤«¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¶ÈÌ³¤Ë¤É¤¦³è¤«¤»¤ë¤«¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤òÍý²ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸ÜµÒ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿³èÍÑ¤Î¥Ò¥ó¥È¤â¤ªÆÏ¤±¡£
¡Ê£´¡Ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¥Ù¡¼¥¹
¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¥«¥¿¥Á¤Ë¡¢ÂÎ¸³¤«¤éÇ¼ÆÀ¤Ø¡£¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹µ¡´ï¤ò¼ÂºÝ¤Ë²ÔÆ¯¤µ¤»¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¶õ´Ö¡£¥Ç¥¶¥¤¥óÀ©ºî¤ä»ñÎÁºîÀ®¤Ê¤É¤Î¼ÂÌ³¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â¾Ò²ð¡£Æü¾ï¤Î¶ÈÌ³¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë³èÍÑ¥¤¥á¡¼¥¸¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡£
¡ÚÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
¡¦´Ä¶ÇÛÎ¸·¿¥ª¥Õ¥£¥¹¹½ÃÛ
¡¦ÈÎÂ¥¡¦¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó/¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É°õºþ
¤Ê¤É
¡Ê£µ¡Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥é¥¦¥ó¥¸
²ñµÄ¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¿·¤·¤¤ºß¤êÊý¤òÂÎ´¶¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÂÎ¸³¤Ç¤¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê°Õ»×·èÄê¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¿Ê²½¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¡£µÄÏÀ¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢ÁÏ½Ð¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¤ÏBCPÂÐºöËÜÉô¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤¹¤ë¡£½ÀÆð¤ÊÍÑÅÓ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡¢°Â¿´¤ÈÈ¯ÁÛ¤ÎÎ¾Î©¤ò»Ù¤¨¤ë¥é¥¦¥ó¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
¡¦ºÒ³²¡¦¶ÛµÞÂÐ±þ
¡¦¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö²ñµÄ
¡Ê£¶¡Ë¥«¥Õ¥§¡¿¥ï¡¼¥¯¥¨¥ê¥¢
Æ¯¤Êý¤òÂÎ¸³¤·¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Èµ¤¤Å¤¤òÆÀ¤ë¶õ´Ö¡£¼Ò°÷¤¬¼ÂºÝ¤Ë¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¦´Ä¶¤òºÆ¸½¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢Æ¯¤Êý²þÁ±¤Î¸ú²Ì¤òÂÎ¸³Åª¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Íè´Û¼ÔÆ±»Î¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤ä¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤âÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÚÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£°õºþ
¡¦ÈÎÂ¥¡¦¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó/¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É°õºþ
¡Ê£·¡Ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸
³Ø¤Ó¤ÈÈ¯¸«¤ò¹¤²¤ë¡¢»²²Ã·¿¤ÎÂÎ¸³¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢ÊÙ¶¯²ñ¡¢¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡¢¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¸òÎ®²ñ¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê·Á¼°¤Ç³«ºÅ¤¹¤ëÂ¿ÌÜÅª¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£¿·¤·¤¤²ÝÂê¤äÃÎ¸«¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¥ê¥¢¥ëÂÎ¸³¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÎ¸³¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Éý¹¤¤¿Í¡¹¤Ë»²²Ã¡¦¶¦Í¤Îµ¡²ñ¤ò¤ªÆÏ¤±¡£
Ã±¤Ê¤ëÀ½ÉÊÅ¸¼¨¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¶ÈÌ³¤ä·Ð±Ä¤ÎËÜ¼Á¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¾ì¤È¤·¤Æ»ÏÆ°¤·¤¿¡ÖEpson XaILab¡×¡£ÂÎ¸³¤«¤éÇ¼ÆÀ¤Ø¤ÈÆ³¤¯¤³¤Î¶õ´Ö¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥é¥¤¥¿¡¼¡¡¸åÆ£ ¶ÁÊ¿
¢£Epson XaILab
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦HTT·»Ëå¡¦ËÙ±ÛÎï²Ó¤µ¤ó¤¬¼Â¸³¤ÇÂÎ´¶¡ª¡ÖHTT¤ï¤¯¤ï¤¯¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥·¥ç¡¼2025¡×³«ºÅ
¡¦¡Ú¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û»ÜÀßµ¬ÌÏ¤¬²áÂç¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¡ª¡Ö¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¡¦¥Õ¥©¡¼¥ÈÅìµþ¡×±Ä¶È½ªÎ»¤Ø
¡¦Æù¤ÈÆù¤ò°ì½ï¤Ë¶ô¤é¤¦¡ªÆù¤á¤·²¬¤â¤È¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¡ÖµíÐ§Æù¤á¤·¡×
¡¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¼«Í³¼«ºß¡ª¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¼ýÇ¼¤òºî¤ì¤ë¡¢12¥¿¥¤¥×¤Î¥¥å¡¼¥Ö·¿¼ýÇ¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¡¦¡ÚÏ¢ºÜÂè2²ó¡ÛÆî¹ñ¡¦µÜºê¤ÎÄ«¤ò¡ÈÌµÎÁ¡É¤ÇÌ£¤ï¤¦¡ªÈè¤ì¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤²÷Ì²Àß·×¤Î¡Ö¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¥Û¥Æ¥ëµÜºê¡×
¢£Epson XaILab¤¬»ÏÆ°¡½¡½¡ÈÂÎ¸³¤ÈÂÐÏÃ¡É¤Ç²ÝÂê²ò·è¤ËÈ¼Áö¤¹¤ë¿·µòÅÀ
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¥¨¥×¥½¥óÈÎÇä³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Î·ªÎÓ¼£É×»á¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¡ÖEpson XaILab¡×³«Àß¤ÎÇØ·Ê¤ä»ÜÀß¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÀ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
·ªÎÓ¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¡ÖEpson XaILab¡×³«Àß¤ÎÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¡¢¶ÈÌ³¤Î¹âÅÙ²½¡¦Ê£»¨²½¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡¢¤½¤·¤ÆÃ¦ÃºÁÇ¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤Ë¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤Ï¡¢¤³¤³10Ç¯¤Ë¤Ê¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç²ÃÂ®¤·¡¢»ä¤É¤â¥¨¥×¥½¥óÈÎÇä¤È¤·¤Æ¤â¶¯¤¯¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¶áÇ¯¤Î¼Ò²ñ´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·²¼¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤¬ÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·ªÎÓ¼ÒÄ¹¤ÏÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡Ö¥¨¥×¥½¥óÈÎÇä¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Å°Äì¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ»ëÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Î»×¤¤¤ä²ÝÂê¤ËËÜÅö¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯´ë¶È¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¾¦ÉÊ¤ò¸«¤»¤ë¾ì¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿·¤·¤¤¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼
¡ÖEpson XaILab¡×¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ë¤¢¤ëÅÀ¤À¡£·ªÎÓ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¤³¤ÎXaILab¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¾¦ÉÊÅ¸¼¨¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ã±¤ËÀ½ÉÊ¤ò¤ª¸«¤»¤¹¤ë¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ä¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï·Ð±Ä²ÝÂê¤Ë¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¾ì¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥×¥½¥ó¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¾Ê¡¦¾®¡¦Àº¤Îµ»½Ñ¡×¤ò¼´¤Ë¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤ä´Ä¶ÌäÂê¤Ø¤Î¹×¸¥¤ò¡¢¶È¼ïÊÌ¡¦¸ÜµÒÊÌ¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÈÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÁíÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤³¤³¤Ç¸«¤Æ¡¢ÂÐÏÃ¤·¤Æ¡¢¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ò·èºö¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¢£¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß¡¢È¯¿®¤¹¤ëµòÅÀ¤Ø
¡ÖEpson XaILab¡×¤Ï¡¢¥¨¥×¥½¥óÈÎÇä¤À¤±¤Ç´°·ë¤¹¤ë¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤ªµÒÍÍ¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶¦ÁÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤ò¡¢¤³¤ÎXaILab¤«¤éÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÌò³ä¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
ºÇ¸å¤Ë·ªÎÓ¼ÒÄ¹¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤ªµÒÍÍ¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎXaILab¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¼Ò²ñ¤äÃÏ°è¤Ë¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤ÏÀ¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢°§»¢¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¥«¥¿¥Á¤Ë¡¢ÂÎ¸³¤«¤éÇ¼ÆÀ¤Ø¡× 7¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤ò¾Ò²ð
¡ÖEpson XaILab¡×¤Ï¡¢Æ¯¤¯¶õ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤ò²ÝÂê²ò·è¤Î¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óÂÎ¸³¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¾ì½ê¤À¡£¸ÜµÒ¤Ï¼ÂºÝ¤Î¶ÈÌ³¥·¡¼¥ó¤Ç²ÝÂê²ò·è¤òÂÎ´¶¤·¡¢¶¦ÁÏ¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ëµòÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ÜÀßÆâ¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ7¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ¹¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ê£±¡Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¥Õ¥©¡¼¥ë
¥¨¥×¥½¥ó¤Îµ»½Ñ¤ä¶¦ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼ÂÎã¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÀô¡£»öÎã¤äºÇ¿·¤Î¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·¤¿¤Êµ¤¤Å¤¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿²ÄÇ½À¤òÃµ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Î¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
¡¦ÃÏ°è¹×¸¥¡¦ÅÁÅý¹©·Ý»Ù±ç
¡¦ÈÎÂ¥¡¦¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó/¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É°õºþ
¡Ê£²¡Ë¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥·¥¢¥¿¡¼
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤ÇÂÎ¸³¤¹¤ëÏÑ¶Ê4K¤Ç¤Î¥¤¥Þ¡¼¥·¥ÖÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë±ÇÁü¤È²»¶Á¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹360ÅÙÏÑ¶Ê·¿Ë×Æþ·¿¥·¥¢¥¿¡¼¡£¼Ò²ñ²ÝÂê¤äÌ¤Íè¤Î»Ñ¤ò¡¢Á´¿È¤Ç´¶¤¸¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¢¤ëÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¡£
¡ÚÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
¡¦¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö²ñµÄ
¡¦Ë×Æþ·¿±ÇÁü¡¦¶õ´Ö±é½Ð
¡Ê£³¡Ë¥Ç¥â¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹
¾¦ÉÊ¡¦¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Î²ÁÃÍ¤ò¡¢¼Â±é¤Ç¼Â´¶¤Ç¤¤ë¡¢¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¾¦ÉÊ¤ò½¸¤á¤¿Å¸¼¨¥¨¥ê¥¢¡£°õºþ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤äÁàºî´¶¤ò³Î¤«¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¶ÈÌ³¤Ë¤É¤¦³è¤«¤»¤ë¤«¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤òÍý²ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸ÜµÒ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿³èÍÑ¤Î¥Ò¥ó¥È¤â¤ªÆÏ¤±¡£
¡Ê£´¡Ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¥Ù¡¼¥¹
¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¥«¥¿¥Á¤Ë¡¢ÂÎ¸³¤«¤éÇ¼ÆÀ¤Ø¡£¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹µ¡´ï¤ò¼ÂºÝ¤Ë²ÔÆ¯¤µ¤»¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¶õ´Ö¡£¥Ç¥¶¥¤¥óÀ©ºî¤ä»ñÎÁºîÀ®¤Ê¤É¤Î¼ÂÌ³¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â¾Ò²ð¡£Æü¾ï¤Î¶ÈÌ³¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë³èÍÑ¥¤¥á¡¼¥¸¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡£
¡ÚÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
¡¦´Ä¶ÇÛÎ¸·¿¥ª¥Õ¥£¥¹¹½ÃÛ
¡¦ÈÎÂ¥¡¦¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó/¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É°õºþ
¤Ê¤É
¡Ê£µ¡Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥é¥¦¥ó¥¸
²ñµÄ¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¿·¤·¤¤ºß¤êÊý¤òÂÎ´¶¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÂÎ¸³¤Ç¤¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê°Õ»×·èÄê¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¿Ê²½¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¡£µÄÏÀ¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢ÁÏ½Ð¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¤ÏBCPÂÐºöËÜÉô¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤¹¤ë¡£½ÀÆð¤ÊÍÑÅÓ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡¢°Â¿´¤ÈÈ¯ÁÛ¤ÎÎ¾Î©¤ò»Ù¤¨¤ë¥é¥¦¥ó¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
¡¦ºÒ³²¡¦¶ÛµÞÂÐ±þ
¡¦¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö²ñµÄ
¡Ê£¶¡Ë¥«¥Õ¥§¡¿¥ï¡¼¥¯¥¨¥ê¥¢
Æ¯¤Êý¤òÂÎ¸³¤·¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Èµ¤¤Å¤¤òÆÀ¤ë¶õ´Ö¡£¼Ò°÷¤¬¼ÂºÝ¤Ë¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¦´Ä¶¤òºÆ¸½¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢Æ¯¤Êý²þÁ±¤Î¸ú²Ì¤òÂÎ¸³Åª¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Íè´Û¼ÔÆ±»Î¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤ä¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤âÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÚÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£°õºþ
¡¦ÈÎÂ¥¡¦¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó/¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É°õºþ
¡Ê£·¡Ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸
³Ø¤Ó¤ÈÈ¯¸«¤ò¹¤²¤ë¡¢»²²Ã·¿¤ÎÂÎ¸³¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢ÊÙ¶¯²ñ¡¢¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡¢¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¸òÎ®²ñ¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê·Á¼°¤Ç³«ºÅ¤¹¤ëÂ¿ÌÜÅª¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£¿·¤·¤¤²ÝÂê¤äÃÎ¸«¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¥ê¥¢¥ëÂÎ¸³¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÎ¸³¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Éý¹¤¤¿Í¡¹¤Ë»²²Ã¡¦¶¦Í¤Îµ¡²ñ¤ò¤ªÆÏ¤±¡£
Ã±¤Ê¤ëÀ½ÉÊÅ¸¼¨¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¶ÈÌ³¤ä·Ð±Ä¤ÎËÜ¼Á¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¾ì¤È¤·¤Æ»ÏÆ°¤·¤¿¡ÖEpson XaILab¡×¡£ÂÎ¸³¤«¤éÇ¼ÆÀ¤Ø¤ÈÆ³¤¯¤³¤Î¶õ´Ö¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥é¥¤¥¿¡¼¡¡¸åÆ£ ¶ÁÊ¿
¢£Epson XaILab
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦HTT·»Ëå¡¦ËÙ±ÛÎï²Ó¤µ¤ó¤¬¼Â¸³¤ÇÂÎ´¶¡ª¡ÖHTT¤ï¤¯¤ï¤¯¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥·¥ç¡¼2025¡×³«ºÅ
¡¦¡Ú¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û»ÜÀßµ¬ÌÏ¤¬²áÂç¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¡ª¡Ö¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¡¦¥Õ¥©¡¼¥ÈÅìµþ¡×±Ä¶È½ªÎ»¤Ø
¡¦Æù¤ÈÆù¤ò°ì½ï¤Ë¶ô¤é¤¦¡ªÆù¤á¤·²¬¤â¤È¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¡ÖµíÐ§Æù¤á¤·¡×
¡¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¼«Í³¼«ºß¡ª¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¼ýÇ¼¤òºî¤ì¤ë¡¢12¥¿¥¤¥×¤Î¥¥å¡¼¥Ö·¿¼ýÇ¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¡¦¡ÚÏ¢ºÜÂè2²ó¡ÛÆî¹ñ¡¦µÜºê¤ÎÄ«¤ò¡ÈÌµÎÁ¡É¤ÇÌ£¤ï¤¦¡ªÈè¤ì¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤²÷Ì²Àß·×¤Î¡Ö¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¥Û¥Æ¥ëµÜºê¡×