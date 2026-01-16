¡È»Ë¾åºÇ¶¯¡ÉWBCÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ï¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡õ¥Ö¥ì¥°¥Þ¥óÅÅ·â»²Àï¤Ç27Áª¼êÈ¯É½¡¡»Ä¤ê3ÏÈ
¡¡3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥Ö¥¹¤È5Ç¯Áí³Û1²¯7500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó277²¯5500Ëü±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ö¥ì¥°¥Þ¥óÆâÌî¼ê¡Ê31¡Ë¤È¡¢ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¸µ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¡Ê37¡Ë¤¬»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡È»Ë¾åºÇ¶¯¡É¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤¬¹â¤¤¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼ÏÈ¤Ï»Ä¤ê3¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤ÏÌî¼ê¤Ç¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬¼ç¾¤òÌ³¤á¡¢ºòµ¨MLBºÇÂ¿60È¯¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡¦¥í¡¼¥ê¡¼¤ä¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¼çË¤¡¦¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤é¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£Åê¼ê¤âÀèÈ¯¿Ø¤Ç¤Ï¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¥³¥ó¥Ó¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¦¥¹¥¯¥Ð¥ë¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥º¤äºòµ¨15¾¡¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥¦¥§¥Ö¤é¤¬»²Àï¡£µß±ç¿Ø¤â¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¹äÏÓ¡¦¥ß¥é¡¼¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë27Áª¼ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢30¿ÍÏÈ¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÏÊá¼ê¡¢³°Ìî¼ê¡¢Åê¼ê¤¬1¿Í¤º¤Ä¤Ç»Ä¤ê3¿Í¡£2017Ç¯¤ÎÂè4²óÂç²ñ°ÊÍè¤ÎÀ¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬½ÐÂ·¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë27Áª¼ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ÚÅê¼ê¡Û¥¹¥¡¼¥ó¥º¡Ê¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ë¡¢¥¹¥¯¥Ð¥ë¡Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ë¡¢¥¦¥§¥Ö¡Ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ë¡¢¥é¥¤¥¢¥ó¡Ê¥Ä¥¤¥ó¥º¡Ë¡¢¥ß¥é¡¼¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¡¢¥Ù¥Ã¥É¥Ê¡¼¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¡¢¥Ü¥¤¥É¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¡¢¥¯¥ì¥Ó¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ê¥ì¥¤¥º¡Ë¡¢¥Û¡¼¥à¥º¡Ê¥á¥Ã¥Ä¡Ë¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥ì¥¤¥º¡Ë¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡Ê¸µ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¡¢¥Þ¥¯¥ì¡¼¥ó¡Ê¥á¥Ã¥Ä¡Ë¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¢¡¼¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë¡¢¥¦¥£¥Ã¥È¥í¥Ã¥¯¡Ê¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¡ÚÊá¼ê¡Û¥í¡¼¥ê¡¼¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë¡¢¥¹¥ß¥¹¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë
¡ÚÆâÌî¼ê¡Û¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¡¢¥Á¥å¥é¥ó¥°¡Ê¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡Ë¡¢¥¦¥£¥Ã¥È¡Ê¥í¥¤¥ä¥ë¥º¡Ë¡¢¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¡¢¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó¡Ê¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡Ë¡¢¥¯¥ì¥á¥ó¥È¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ë
¡Ú³°Ìî¼ê¡Û¥Ð¥¯¥¹¥È¥ó¡Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ë¡¢¥¥ã¥í¥ë¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¥¯¥í¡¼¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¡¢¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë