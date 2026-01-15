ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡¢¾åÉÊ¤ÊÏÂÉþ»Ñ¤ÎÈþ¿Í½÷Í¥¤¬¡È¤Ò¤ä¤ê¡É µÁ¥ÎÉÙ»Î¡¢Ï¢Æü¶âÀ±¤Ë´ÛÆâÁûÁ³¤Î±¢¤Ç¡È¤¢¤ï¤ä¡É¤Î°ì¥³¥Þ
¡ãÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡ä¡þ»ÍÆüÌÜ¡þ14Æü¡þÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û
¡Ú±ÇÁü¡ÛÏÂÉþ»Ñ¤ÎÈþ¿Í½÷Í¥¤¬¡È¤Ò¤ä¤ê¡É¤À¤Ã¤¿½Ö´Ö
¡¡·ë¤Ó¤Î°ìÈÖ¤Çµ¯¤¤¿¼ì·®¤Î¶âÀ±¤ÎÄ¾¸å¡¢¸þÀµÌÌ¡¢ÅÚÉ¶¶á¤¯¤Ç´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¾åÉÊ¤ÊÏÂÉþ»Ñ¤ÎÈþ¿Í½÷Í¥¤ò¡È´Ö°ìÈ±¡É¤Î½ÐÍè»ö¤¬½±¤¦°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æ¬É®Æ¬¡¦µÁ¥ÎÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥±ßÀ¡Ë¤¬¡¢²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤ò¹ë²÷¤Ê¾å¼êÅê¤²¤Ç·âÇË¡£µÁ¥ÎÉÙ»Î¤¬»°ÆüÌÜ¤Î²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤ËÂ³¤¡¢2ÆüÏ¢Â³¤È¤Ê¤ëÄÌ»»3¸ÄÌÜ¤Î¶âÀ±¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿°ìÈÖ¤Ç¤Î¤³¤È¡£
¡¡Ï¢Æü¡¢¼ì·®¤Î¶âÀ±¤Ç2¾¡2ÇÔ¤Î¸ÞÊ¬¤ËÌá¤·¤¿µÁ¥ÎÉÙ»Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÇÔ¤ì¤¿Âç¤ÎÎ¤¤Ï3¾¡1ÇÔ¤Èº£¾ì½ê½é¹õÀ±¡£´ÛÆâ¤ÏÃÏÌÄ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê´¿À¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÂÉÛÃÄ¤¬Éñ¤¦°ÛÍÍ¤ÊÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÁûÁ³¤È¤·¤¿´ÛÆâ¤Ç¡¢´Î¤òÎä¤ä¤¹½Ö´Ö¤òÃæ·Ñ²èÌÌ¤¬Âª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¸þÀµÌÌ¡¢¹Ô»Ê¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤¿¤ëÎ¯¤Þ¤êÀÊ¤Ç¡¢ÑÛ¤È¤·¤¿Çò¤¤ÃåÊª»Ñ¤Ç´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¤Î»³¸ý¤¤¤Å¤ß¤µ¤ó¡£»³¸ý¤µ¤ó¤¬Âç¤ÎÎ¤¤ÎÅÚÉ¶Æþ¤ê¤«¤éÇ®¿´¤Ë¸«¼é¤ë»Ñ¤ÏÃæ·ÑÃæ¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶âÀ±¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢ÅìÊý¤«¤éÀª¤¤¤è¤¯Åê¤²¤é¤ì¤¿ºÂÉÛÃÄ¤¬»³¸ý¤µ¤ó¤Î±¦²£¤ËÃåÃÆ¡£¤¹¤ë¤È»³¸ý¤µ¤ó¤Ï¡È¥Ï¥Ã¤È¡É¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¶Ã¤¤Î»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¬¤¤Ä¾·â¤ÏÌÈ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤Ð²ø²æ¤Ë·Ò¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¶Ë¤á¤Æ´í¸±¤Ê°ì¥³¥Þ¡£ºÂÉÛÃÄ¤¬Éñ¤¦¸÷·Ê¤Ï¸Å¤¯¤«¤é¤Î´·½¬¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¡ÖÁêËÐ¶¥µ»´ÑÀï·ÀÌóÌó´¾¡×Âè3¾ÏÂè8¾ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÅÚÉ¶¤äÄÌÏ©¤Ê¤É¤Ø¤Î¡ÖÊªÉÊ¤ÎÅê¤²Æþ¤ì¡×¤ÏÌÀ³Î¤Ê¶Ø»ß¹Ô°Ù¤È¤·¤Æµ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ìó´¾¤Ë¤Ï¡Ö¼«¸Ê¤Þ¤¿¤ÏÂ¾¿Í¤ÎÀ¸Ì¿¡¢¿ÈÂÎ¡¢ºâ»º¤Ë´í¸±¤òµÚ¤Ü¤¹¶ó¤Î¤¢¤ë¹Ô°Ù¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ÑµÒ¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ë¶½Ê³¾õÂÖ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÀáÅÙ¤¢¤ë¹ÔÆ°¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë