有名投資家・テスタ、ケタ違いの含み損 銘柄発表で「爆損してます」
専業投資家のテスタが、自身のXを更新し、現在の持ち株を発表し、ケタ違いの含み損を抱えていることを打ち明けた。
【画像】爆損！ケタ違いの額…気になるテスタの持ち株
アメリカの保有株などを紹介していたテスタだが、今回は「任天堂どうしたのでしょうとリプいただきましたがしっかりと爆損してます だれかのディズニー株みたいになってしまうのでしょうか」と嘆き。
投稿したスクショでは、−940万5000円（−9.32％）と表示されており、ケタ違いの含み損となっている。
テスタは、2005年に300万円を証券口座に入金して株式投資をスタート。以来20年間リターンがマイナスになった年はない。初期はスキャルピングやデイトレードを中心に取引を行い、2016年からは中長期投資を軸に。2024年累計利益は100億円達成。2014年からは全国の児童養護施設への寄附を継続的に行っている。
