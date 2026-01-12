3時のヒロイン ゆめっちが、合コン参加者たちをメロメロにした。その仕草や発言にはあのちゃんや、さや香・新山らも「カワイイ」「ちょっと意識させるよね」と男女ともに大絶賛した。

【映像】男性陣をメロメロにしたゆめっちの振舞い

『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）が1月5日に放送。番組では、恋愛経験の少ないぼる塾 あんりのために、見守りながらアドバイスを送る“おせっかい合コン”をセッティング。あんりは、紅しょうが 熊元プロレス、3時のヒロイン ゆめっちとともに初めての合コンに挑戦し、別室で、あの、紅しょうが 稲田、さや香 新山が見守った。

合コンに参加したのは、ケイゴ（俳優 卯ノ原圭吾）、シュン（ダンサーSHUN）、タロウ（ふくらすずめ 山本俊太朗）の3人。一通り自己紹介が終わり「好きなタイプは？」と質問が投げられると、熊元が「引っ張ってくれる人」、あんりが「一緒に色々できる人」と答え、あのや稲田らは「誰にでも当てはまる」「めっちゃ薄い」と渋い表情。恋愛相談が得意という新山も「感情出して欲しい。（これじゃ）婚活やねん」とダメ出しした。

すると次に答えたゆめっちは「本当にタイプはなくて…」と悩むそぶりを見せた後、正面に座るケイゴの目を真っすぐ見つめて「優しくてスケベ」と一言。すると「ボディタッチに弱い」と言っていたケイゴは無言で面食らった様子を見せ、他の男性陣も頭を抱えて「おお〜」「ああ〜」と一斉に大きなリアクションを見せた。

さらに「スキンシップが多めだと嬉しいですね」と身振り手振りを交えながら追い打ちをかけるゆめっちに、あのちゃんは「積極的に言っていくんだね」と感心した様子を見せ、新山も

「ちょっと意識しますよね」と高評価。

するとシュンは「すぐ手繋ぎたくなる」「外でもどこでも…室内でもくっついていたい」とゆめっちに呼応するかのように話し、それに対してゆめっちは「冬とかだったらあったかいんで、くっついてもらえたら」と嫌味なく自然に対応してみせた。

別室のあのちゃんは「ゆめっちがうまいわ」「ちゃんと女性としてをアピールできてるのがいいな」と感心。新山も「ゆめっちカワイイ」「一個一個の仕草が、照れてる感じ出すのとかも出すのうまい」とすっかり魅了された様子。さらに稲田が「今のスケベって言ってもOKやったよな」「マジこれすごいよな」と称賛すると、新山は「スケベって言うワードチョイスも…」と終始大絶賛していた。

（あのちゃんねる）