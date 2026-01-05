¿Íµ¤·Ý¿Í¡¢¥í¥±Ãæ¤Ë¥Ð¥ê¥«¥ó¤Ç¾×·â¤ÎÈ±·¿¤Ë¡ÖÂç¾æÉ×¡ª¡©¡×¿´ÇÛ¤ÎÀ¼
¡¡·Ý¿Í³¦¤Ç¤âMAD¤Ê°ÛºÌ¤òÊü¤Á¤Þ¤¯¤ë5¿Í¤¬½¸·ë¤¹¤ë¿·ÈÖÁÈ¤Ç¡¢ÇËÅ·¹Ó¤Ê¿Íµ¤·Ý¿Í¤¬¡ÈÉÔÎÉ¡É¤È¥Ð¥ê¥«¥ó¥Ð¥È¥ë¡£¼«¤éÈ±¤ÎÌÓ¤ò´¢¤ê»Ï¤á¡¢Â¾¤Î·Ý¿Í¤é¤«¤é¡ÖÂç¾æÉ×¡ª¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡5Æü¡Ê·î¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¿·ÈÖÁÈ¡ØMAD5¡Ê¥Þ¥Ã¥É¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡Ë¡Ù#1¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÌîÀÇúÃÆ¡¦¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¡¢¤·¤º¤ë¡¦ÃÓÅÄ°ì¿¿¡¢¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡¦ÀîËÌÌÐÀ¡¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¾¾°æ¥±¥à¥ê¤Î¡ÈMAD¤Ê5¿Í¡É¤Ë¤è¤ë¥í¥±¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£Í£°ìÌµÆó¤ÎÈ¯ÁÛ¤È¶¯Îõ¤Ê¸ÄÀ¤Ç¡ÈÏÈ¤Ë¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤5¿Í¡É¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´¶À¤ÈÇúÈ¯ÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ØÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡¶Ë´¨¤ÎÂ¿ËàÀî²ÏÀîÉß¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿5¿Í¤Ï¡¢ÃÄ·ë¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤Ë·èµ¯½¸²ñÆé¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£5¿Í¤¬Æé¤ò¤Ä¤Ä¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÆÍÁ³3¿Í¤ÎÉÔÎÉ¤¬ÍðÆþ¡£ÃÓÅÄ¤Ï¡Ö²¿¾Ð¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡×¤È±þÀï¤·¤¿¡£
¡¡ÃÓÅÄ¤¬ÉÔÎÉ¤Î¡È¤æ¤Ã¤¯¤ê¥Ñ¥ó¥Á¡É¤ò¡Ö¥·¥å¥¤¥ó¥·¥å¥¤¥ó¡ª¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÈò¤±¤ë¤È¡¢ÉÔÎÉ¤¬¼è¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ð¥ê¥«¥ó¡£ÃÓÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î´ÊÃ±¤ËÈò¤±¤é¤ì¤ë¤«¤é¤Ê¡×¤È¼õ¤±¤ÆÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÓÅÄ¤ÏÉÔÎÉ¤Î¥Ð¥ê¥«¥ó¤Ë¤ï¤¶¤ÈÅö¤¿¤ê¤Ë¹Ô¤¡¢´¢¤é¤ì¤¿È±¤ÎÌÓ¤¬¥Ï¥é¥ê¤ÈÉ÷¤ËÉñ¤Ã¤¿¡£¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤é¤Ï¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡ª¡©¡×¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤è¡ª¡×¤ÈÁûÁ³¡£¥±¥à¥ê¤â¡Ö¤¨¡¼¡ª¡©¡×¡ÖÂç¾æÉ×¡ª¡©ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤è¡ª¡×¤ÈÆ°ÍÉ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ä¤¤¤ËÃÓÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤¦»È¤¦¤ó¤À¤è¡×¤ÈÉÔÎÉ¤«¤é¥Ð¥ê¥«¥ó¤òÃ¥¤¤¼«¤éÌÓ¤ò´¢¤ê»Ï¤á¤¿¡£´Áµ¤¤ò¸«¤»¤ÆÉÔÎÉ¤ò·âÂà¤·¤¿ÃÓÅÄ¤Ë¡¢¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¡©²¿¤·¤Æ¤ó¤Í¤ó¡×¤ÈÊò¤ì¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤¢¤Îº¢¤ÎÊ÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤ß¤¿¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È·Ý¿Íº²¤òÇ§¤á¤¿¡£