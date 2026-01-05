木戸大聖さんがはじける笑顔でパークを楽しむ！『ユニ春』新CMを本日公開【USJ】
ユニバーサル･スタジオ･ジャパンは、毎年好評の春の学生応援キャンペーン『ユニ春』を、2026年1月30日（金）から2026年4月5日（日）の期間限定で開催する。本キャンペーンでは、学生限定チケットをはじめ、ライブやスペシャルイベントなど、さまざまなプログラムを通して、学生の皆さまにとって“一生忘れられない”春の思い出をお届けする。
本日1月5日（月）より、俳優の木戸大聖さんが主演する『ユニ春』新CMを公開する。本CMでは、「リアルって、声が枯れるほど青春。」をテーマに、パークでしか味わえない、超興奮できるアトラクションの数々に、全力で笑って、叫んで、仲間と夢中になって過ごす“今しか味わえない青春の瞬間”を描いている。『ドンキーコングのクレイジー・トロッコ』や『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』では、超絶叫したり、「ドンキーコング」や「マリオ」に出会ったときには笑みが自然とこぼれたり、何気ない会話で盛り上がったりと、“今この瞬間を一緒に過ごしている”実感に満ちた青春のひとコマがぎゅっと詰まったCMとなっている。
テーマソングには、島根県出身のピアノトリオバンド Omoinotakeによる本CMのための書き下ろしの新曲「Wonderland」を起用。「卒業」をテーマに制作された本楽曲は、大切な仲間と過ごした日々、尊い時間はここで終わりだけど、大切な人や大切な思い出とずっと一緒にいたい、その気持ちはずっと変わらない、そんな思いが込められており、春ならではの“別れ”や“新たな始まり”を繊細に表現した明るくも切ない楽曲だ。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは今後も、仲間と全力で笑い合い、同じ瞬間に心を動かし、思わず写真に残したくなるような“超青春”を体験できる場所であり続ける。仲間と“リアル”で過ごすからこそ味わえる、かけがえのない“一生忘れられない”最高の青春をお届けする。
＜CM公開詳細＞
2026年1月5日（月）から放映予定
【ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式WEBサイト】
2026年1月5日（月）10:00公開
URL：https://youtu.be/R2aoaM5qIZI
＜主演の木戸大聖さんより、ゲストの皆さまへスペシャルメッセージ＞
・撮影中印象に残ったシーンはありますか？
ハリウッド・ドリーム・ザ・ライドとバックドロップを早朝の撮影で続けて乗れたのが印象的です。自分で選んだ好きな音楽を聴きながら乗れるので、音楽とスピードが重なってめちゃくちゃテンションが上がり、演技でなく、自分でも驚くほどの声が出てしまいました！一緒に出演したキャストの皆さんと一緒に全力でパークを楽しんで、本当に学生の頃に戻ったような感覚で撮影ができました。
・CMの中で“リアルって、声が枯れるほど青春。”というセリフもありますが、“声が枯れる”ほど青春した経験はありますか？
高校時代、バスケットボール部でキャプテンをしていて、毎日練習に明け暮れていました。試合に向けて仲間と声を出し合いながら一つの目標に向かって走る時間は、本当に“青春”って感じで、あの時しかできなかったです。その経験があったからこそ、今でもチームメイトとは仲がいいです。
社会人になると、あんなふうに全力で何かに挑戦したり、笑いあったりする時間ってなかなかないんですよね。だからこそ、今の学生の皆さんには、仲間と声を枯らすほど、思いきり楽しむ時間を大切にしてほしいです。USJは、そんな瞬間がぎゅっと詰まった場所だと思います。
・木戸さんが学生の時、パークに来場された際のエピソードを教えてください。
僕が小学生の時に来場したときは、たくさんのアトラクションにわくわくした記憶があります。もし自分がユニ春の時期に高校生として当時の部活のチームメイトとUSJに来られたとしたら、全力でかっこ悪いくらいにふざけて、叫んで、楽しんで、“青春”と感じるような一日を過ごせたんだろうなと思います。できることならあの時代に戻って、USJで“一生忘れられない”思い出を作って絆を深めたいです。
・学生の皆さまへメッセージをお願いします。
学生時代の出会いや経験というのは一生ものです。成功、失敗、楽しい、しんどい、どんな経験も必ず大人になって活きてきます。USJは、前向きな瞬間や心が動く体験ができる場所だと感じました。スマホですぐに繋がれて便利な時代ですが、スマホ越しだけじゃなく、リアルな時間も大切にしてほしいです。なので皆さんには、CMに出てくる彼らのように、USJで仲間との絆を深めて、声が枯れるほど青春を楽しんで、予想外の出来事さえかけがえないと思えるような、一生忘れない最高の思い出を作ってほしいです！
＜テーマソングを担当するOmoinotakeさんより、ゲストの皆さまへスペシャルメッセージ＞
ユニ春2026の大学生篇CMソングを担当させていただきます、Omoinotakeです。春の訪れは胸が躍るようでもありながら、避けようのない別れが近づいてくる寂しさも含んでいたことを、自分自身の学生時代を思い返して、改めて気付かされました。季節が過ぎても、決して変わることのない絆へ、そして色褪せることのない大切な居場所へ、Wonderlandという楽曲を書かせていただきました。2026年の春をいつか思い出す時、この曲がみなさんの記憶にいつまでも寄り添ってくれますようにと、そんな願いを込めました。ユニ春で一生忘れない思い出を焼き付けましょう！
■さらに、3年ぶりに『学生限定アトラクション貸切ナイト』を開催！
来春の『ユニ春』では、日本航空株式会社※1と株式会社三井住友銀行※2の協業により、3年ぶりに『学生限定アトラクション貸切ナイト』を実施する。パーククローズ後の1時間、学生の皆さまだけがアトラクションを貸切で楽しめる大好評の特別プログラムだ。開催日は、2026年3月28日、29日の2日間を予定している。対象アトラクションなど詳細は、決定次第、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式WEBサイトで発表する。
『学生限定アトラクション貸切ナイト』
また、日本航空株式会社によるJALスカイメイト運賃でご搭乗いただいたお客様の中から抽選で学生限定アトラクション貸切ナイトのスタジオ・パスが当たる「ユニ春2026×JALスカイメイト搭乗キャンペーン」や、株式会社三井住友銀行では、Olive申込&条件達成で学生限定アトラクション貸切ナイト日のスタジオ・パスが当たる「Olive | USJユニ春学生限定キャンペーン」を実施予定。詳細は、決定次第、各社公式WEBサイトで発表する。
※1 日本航空株式会社は、ユニバーサル･スタジオ･ジャパンのオフィシャルエアライン。
※2 株式会社三井住友銀行は、ユニバーサル･スタジオ･ジャパンのオフィシャル・マーケティング・パートナー。
＜参考プロフィール＞
【木戸大聖】
1996年12月10日生まれ。2017年俳優デビュー。2022年配信のNetflixシリーズ「First Love 初恋」で佐藤健扮する主人公の青年役を好演し、一躍注目を集める。近年出演作には、ドラマ「僕たちの校内放送」（23）、「ゆりあ先生の赤い糸」（23）、「9ボーダー」(24)、「海のはじまり」（24）、「バニラな毎日」（25）、映画『きみの色』(24）、『ゆきてかへらぬ』（25）など。2025年12月5日には映画『WINDBREAKER』が公開、2026年初夏には、桜田ひよりとダブル主演を務める映画『モブ子の恋』が公開を控えている。
木戸大聖
【Omoinotake】
島根県出身。中学からの同級生が2012年に東京で結成したピアノ・トリオバンド。繊細ながらも情感を揺さぶるヴォーカルと歌詞が、「踊れて泣ける」グルーヴを生み出し、幅広い世代からの支持を集める。2024年1月発売の「幾億光年」（TBS 系 火曜ドラマ『Eye Love You』主題歌）が各ストリーミングチャートを席巻し、累計再生数が自身初の 5億回を突破。NHK 紅白歌合戦に初出場を果たした。2026年3月には自身初の日本武道館での単独公演開催が決定している。
Omoinotake
