タレントのマツコ・デラックス（52）が3日放送のTBS系「マツコの知らない世界 新春SP」（火曜後9・00）に出演。歌舞伎俳優で「歌舞伎女方」としては唯一の人間国宝である坂東玉三郎（75）の魅力を語った。

番組では「歌舞伎女方の世界」を特集。長年のファンというマツコは、玉三郎をゲストに迎え「今日は“玉様”で行かせていただきます」と宣言。さらに特集タイトルを告げたスタッフに対し、「アナタさっき、“歌舞伎女方の世界”なんて軽々しく言いましたけど、見たか？他の女方を。見たのかお前は」と“マツコ節”全開。「違うんだよ。ね？」と玉三郎に呼びかけた。

そして「ご本人はハイとは言わないでしょうけど、もうね圧倒的に違うんです。この方の先にも後にもない。この方は突然変異種なんです」とキッパリ。これに玉三郎が「マツコさんも」と同意を求めると、マツコは「突然変異種であることはそうなんだと思いますけど、レベルが違います。それこそ本物の国宝ですからね」と断言した。

また自身と玉三郎の“出会い”については「俺はアレなんだから、物心ついた時から玉様がいたんだから」と回想。「衝撃だったわよ、私はとくにこういう人間でしたから」と打ち明け、「私が小学校や中学校ぐらいの時の玉様はもう、破壊的でしたよね」と振り返っていた。