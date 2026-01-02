「眠いから邪魔しないで！」生後1日目の赤ちゃん猫！ とびきりキュート“世界最弱”の全力威嚇にもん絶「ほんとに天使のよう」
YouTubeチャンネル「Kitten Class」では、生まれたばかりの赤ちゃん猫たちの様子が配信され、動画のコメント欄には「子猫ほどかわいいものはありません。本当に最高です！」「小さな天使たち」の声が続出しました。
小さな声で威嚇
注目を集めたのは「赤ちゃん子猫の世界最小の威嚇がかわいい」という動画です。画面は、5匹の赤ちゃん猫たちがくっついて眠るショットでスタート。最初の場面ですでにかわいすぎますよね。
頭を重ね合わせて眠る赤ちゃん猫たち。時々起きて「もっと寝心地のいいとこで寝たいのニャ」と、もぞもぞと寝る場所を移動します。
思いっきり上に乗っからられてる子もいますが、どうやら気にならないよう。スヤスヤと寝ていました。
1匹の赤ちゃん猫の口元が下に向いていたため、息が苦しいのではと心配になった飼い主。指で顔を床から上げてみました。
すると、起こされたと思ったのか、「眠いから邪魔しないで！」と威嚇。まだしっかりと声が出ない赤ちゃんなので、シャーシャーと小さな声で威嚇しています。これは猫好きにはたまりませんね。
その後、反対側で寝ていた赤ちゃん猫も指で顔を上げると威嚇。必死にシャーシャーと言っていました。動画を見た人からは「愛らしすぎます！」「ほんとに天使のよう」と、赤ちゃん猫たちの姿にもん絶するコメントが多数寄せられています。天使ちゃんたちのかわいい威嚇を、あなたもぜひ受けてみてくださいね。