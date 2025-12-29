ファミリーマート（東京都港区）が、イチゴを使ったデザート・パン・アイス・菓子・ドリンク・焼き菓子などを展開する新キャンペーン「ファミマの白をまとったいちご狩り」を2026年1月6日から期間限定で実施します。

【写真】豪華すぎる！ イチゴだらけ！ 「ファミマの白をまとったいちご狩り」商品 一挙にチェック！

ファミマでは、2021年からイチゴのキャンペーンを実施。今回は練乳、ミルク、クリーム、ホワイトチョコレートなどの「白」の素材をまとった商品全16種がラインアップ。

同日からは、ザクザク食感のクッキーシューに果肉入りのイチゴクリームとイチゴソースを入れた「ザクザク食感 いちごのクッキーシュー」（230円）、イチゴをトッピングした「もちっと食感 いちごのクレープ」（398円）、イチゴピューレやパウダーを加えたイチゴ味のバウムクーヘンにホワイトチョコをかけ、イチゴフレークをトッピングした「いちごのバウムクーヘン」（220円）、果肉とミルクの味わいが楽しめるドリンク「ミルク楽しむいちごミルク」（315円）が登場します。

その他、「つぶつぶいちごミルクメロンパン」（178円）、「いちごミルクホイップドーナツ」（168円）、「たべる牧場いちご」（278円）、「ストロベリーチョコホワイト」（378円）、「白いちごのやさしい甘ずっぱさ キャラメルコーン」（138円）、「チョコマシュマロ風グミ いちご味」（250円）、「しみこみショコラいちご」（348円）が販売。

同月13日から「いちご＆ホイップサンド」（498円）が発売されます。

