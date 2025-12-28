¡Ú½ÏÇ¯Î¥º§¡ÛÄêÇ¯Âà¿¦¸å¡¢ºÊ¤«¤éÎ¥º§ÆÏ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡Ä¡Öºâ»ºÅÏ¤µ¤Ê¤¤¡×¤ÏÄÌÍÑ¤¹¤ë¡©¡¡ÊÛ¸î»Î¤ËÊ¹¤¯¡Èºâ»ºÊ¬Í¿¡É¤Î»ÅÁÈ¤ß
¡¡Î¥º§¤¹¤ëºÝ¤äÎ¥º§¸å¡¢É×ÉØ¤¬º§°ùÃæ¤Ë¶¦Æ±¤ÇÃÛ¤¤¤¿ºâ»º¤ò¸øÊ¿¤ËÊ¬¤±¹ç¤¦¤¿¤á¤Ë¡Öºâ»ºÊ¬Í¿¡×¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍ×Ãí°Õ¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡ÄÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¡¤³¤ì¤¬¡Ö½ÏÇ¯Î¥º§¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢º£¤«¤é¡È½àÈ÷¡É¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤¹¡ª
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢É×¤¬ÄêÇ¯Âà¿¦¸å¡¢ºÊ¤«¤éÎ¥º§¤òÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·É×¤¬ºâ»ºÊ¬Í¿¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢µñÈÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ºâ»ºÊ¬Í¿¤Î»ÅÁÈ¤ä¡¢»öÁ°¤Ë½àÈ÷¤¹¤Ù¤ÂÐºö¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÛ¸î»Î¤Î±ÊÅçÅ°¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡Öºâ»ºÊ¬Í¿¡×¤ÏµñÈÝ¤Ç¤¤Ê¤¤
Q.Î¥º§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ºâ»ºÊ¬Í¿¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡£Î¥º§¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿Â¦¤¬ÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
±ÊÅç¤µ¤ó¡Ö¤Þ¤ººâ»ºÊ¬Í¿¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÃ¼Åª¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡Øº§°ù´ü´ÖÃæ¤ËÉ×ÉØ´Ö¤Ç·ÁÀ®¤·¤¿¶¦Íºâ»º¤òÀº»»¤¹¤ëÀ©ÅÙ¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºâ»ºÊ¬Í¿ÀÁµá¸¢¤Ï¡¢Ë¡Î§¾å¤Î¸¢Íø¤È¤·¤ÆÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢É×ÉØ¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ºâ»ºÊ¬Í¿¤ÎÀÁµá¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Î¥º§¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿Â¦¤¬ÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢ºâ»ºÊ¬Í¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Î¥º§¤ò¤É¤Á¤é¤¬ÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¶¦Í¤À¤Ã¤¿ºâ»º¤ÏÁÐÊý¤¬¶¨µÄ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é2¿ÍÊ¬¤ËÊ¬¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤É¤Á¤é¤¬ÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¤«¤éÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ë¡¢¶â³Û¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
Q.¤â¤·ºÊ¤«¤éÎ¥º§¤òÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿É×¤¬¡Öºâ»º¤ò°ìÀÚÊ¬Í¿¤·¤Ê¤¤¡×¤È¹ð¤²¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÈ¯¸À¤ÏË¡Åª¤ËÍ¸ú¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢ºÊ¤Ëºâ»º¤òÊ¬Í¿¤·¤Ê¤¤¤ÈÉ×¤¬Ë¡ÅªÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
±ÊÅç¤µ¤ó¡ÖÀè¤Û¤É¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ºâ»ºÊ¬Í¿ÀÁµá¸¢¤ÏË¡Î§¾å¤Î¸¢Íø¤È¤·¤ÆÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤«¤¬1¿Í¤Ç¶â³Û¤äÆâÍÆ¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡ØÉ×Â¦¤¬ºâ»º¤òÅÏ¤µ¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤Ï¡¢Ë¡Î§¾åÍ¸ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ë¡Î§¾å¤Çºâ»ºÊ¬Í¿¤òÀÁµá¤¹¤ë¸¢Íø¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë°Ê¾å¡¢ºâ»ºÊ¬Í¿¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëË¡ÅªÀÕÇ¤¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¤â¤·¤âÅö»ö¼Ô´Ö¤Ç¤Î¶¨µÄ¤¬À®Î©¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤ËÄ´Ää¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤ò¤·¤Æ¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Q.½ÏÇ¯Î¥º§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼ç¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢½ÏÇ¯Î¥º§¤ËÈ÷¤¨¤ÆÉ×ÉØ¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»öÁ°¤Ë½àÈ÷¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
±ÊÅç¤µ¤ó¡Ö½ÏÇ¯Î¥º§¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¼ã¤¤É×ÉØ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¿ÍÀ¸¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬°Û¤Ê¤ëÃÊ³¬¤Ë¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Çº¤ß¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£Îã¤¨¤ÐÄêÇ¯Âà¿¦¤Ê¤É¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Âà¿¦¶â¤ò¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç°·¤¦¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤ä¡¢Ç¯¶â¤Î¼õµë¤È¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢Ç¯¶âÊ¬³ä¤¬¤è¤ê½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºÆ¸ÛÍÑ¤äÇ¯¶â¤Î¼õµë³«»Ï»þ´ü¤ÎÌäÂê¤Ç¡¢¼ýÆþ³Û¤ËÊÑÆ°¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤É¤Î»þÅÀ¤Î¼ýÆþ¤ò´ð½à¤Ëº§°ùÈñÍÑ¤ò·è¤á¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¤¢¤È¤Ï½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÊ§¤¤½ª¤¨¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÉÔÆ°»º¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·¹¸þ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êº§°ù´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÊ¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¶¦Íºâ»º¤Î¶â³Û¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢ºâ»ºÊ¬Í¿¤Î¶â³Û¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¤Í¡£
»öÁ°½àÈ÷¤È¤·¤ÆÍ¸ú¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤É¤ÎÀ¤Âå¤Îºâ»ºÊ¬Í¿¤Ë¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬¸À¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ØÉ×ÉØ¤Î¶¦Íºâ»º¡Ù¤È¤·¤Æ¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤¬¤Ç¤¤ë¾Úµò¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²¾¤Ë¶¨µÄ¤¬¤Ç¤¤º¤ËÄ´Ää¿½¤·Î©¤Æ¤ò¤¹¤ë±¿¤Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¾Úµò¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¼êÂ³¤¤¬¿Ê¤à¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡ºâ»ºÊ¬Í¿¤Ï¡¢¶¨µÄ¤Ç¹ç°Õ¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Î¥º§Á°¤Ï¡ÖÎ¥º§Ä´Ää¡×¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Î¥º§¸å¤Ç¤âºâ»ºÊ¬Í¿¤Î¿½ÀÁ¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¿½¤·Î©¤Æ¤ÏÎ¥º§¸å2Ç¯°ÊÆâ¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼êÂ³¤¤Ï¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£