「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（２７日、リヤド）

サウジアラビアで開催される世界戦興行の前日計量が２６日、リヤドで行われた。メインを飾る４団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝は規定を約２００グラム下回る５５・１キロでパスし、対戦相手のＷＢＣ同級２位アラン・ピカソ（２５）＝メキシコ＝も５４・９キロでクリア。井上は公開計量イベント前に現地で取材に応じ、「（大橋会長から）来年フェザー（級転向）も考えていると。中谷戦もどうなるかわからないと言われている」と、来年５月にフェザー級に転向し、日本男子初の５階級制覇に挑戦する可能性もあることを明かした。

サウジ決戦を前にサプライズ報告があった。井上は日本メディアの取材に「（大橋）会長からは、来年５月にフェザーもあり得るから準備しておけよと言われているんですよ。会長の中で中谷戦か、５階級制覇のどっちがいいかと（選択肢がある）」と衝撃告白。来年５月に中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝との東京ドーム決戦が計画されているが、「この試合が終わって会長が（次戦に向けた）最終的な交渉に入ると思う。どっちに転ぶかわからないと、サウジに来てから言われました。自分としても中谷戦も盛り上がるし、５階級制覇も盛り上がる。決まった試合で、どっちでも自分は準備するだけ。明日も終わってないし（動揺は）全くない」と淡々と語った。

大橋会長も現地で取材に応じ、「まだわからない」と強調しつつ、フェザー級転向の可能性が浮上していることについては「（中谷の）挑戦を受けるのもいいが、日本男子初の５階級制覇に挑戦したい気持ちが強いのも事実」と真意を明かした。