テレビ朝日は25日、「PROJECT R.E.D.」の第1弾となる新番組「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」が来年2月15日にスタートすることを発表した。

同局で50年間続いてきた「スーパー戦隊シリーズ」の日曜午前9時30分からの放送枠を引き継いだ「PROJECT R.E.D.」。第1弾は1982〜83年に放送され国内外で絶大な人気を誇る「宇宙刑事ギャバン」を全く新しくつくり直したファン垂涎の作品だ。

物語は《宇宙は一つではない。いくつも重なる多元宇宙（『コスモレイヤー』）には、私達が住む地球とそっくりな別の地球が存在する――。》という多元宇宙論の世界観で展開。主人公「ギャバン・インフィニティ」は、次元を超えることができる宇宙刑事。多種多様な次元を舞台にどのような事件を解決していくのか、そしてなぜギャバン・インフィニティは次元を超えることができるのか…誰も見たことのない新たなギャバン伝説が幕を開ける。

さらに本作で活躍する3人の宇宙刑事が判明！「怒り」のエモルギア『ゲキドー』を『ギャバリオントリガー』に装填し、「ギャバンシステム」の発動によって赤いコンバットスーツを蒸着するギャバン・インフィニティ。「哀しみ」のエモルギア『ヒソオ』を扱う銀色のコンバットスーツのギャバン・ブシドー、「喜び」のエモルギア『カンキー』を扱う金色のコンバットスーツのギャバン・ルミナスという３人の「ギャバン」が登場する。

しかし、「ギャバン」の称号を持つ者は、宇宙にただ一人…。つまり、“別宇宙”に“別のギャバン”が存在することに。彼らはチームではなく、それぞれ別の次元で活動している宇宙刑事…。はたして、彼らは劇中でどのように交錯していくことになるのか？

そして、物語の要となるスペースシップ《コスモギャバリオン》も初公開！ ポスタービジュアルでヒーローの後ろに浮かぶコスモギャバリオンは、別宇宙への次元超越（『Dジャンプ』）が可能で、緊急時には巨大ロボ『コスモギャバリオンGC―R』へと変形する。劇中でどのような活躍を見せるのかに注目だ。

◆ネガティブな感情に反応するエモルギア…敵は日常に潜むエモルギー犯罪者！

本作では、人の感情に反応する特殊なエネルギー生命体「エモルギー」が詰まったアイテム『エモルギア』の力を使ってギャバンたちが蒸着する。その一方では、悪意ある犯罪者のネガティブな感情に反応したエモルギアもまた絶大なパワーを生み出すことになり…。宇宙刑事たちは、このエモルギアを悪用する犯罪者たちと日夜戦いを繰り広げる。

▽宇宙刑事ギャバン 大葉健二（70）が主演し、ヒロインは叶和貴子（69）が務めた。宇宙人の父と地球人の母の間に生まれた宇宙刑事の主人公が、銀河連邦警察の特命で地球に派遣されることから始まる。迫力あるアクションシーンも人気を博した。「宇宙刑事シャリバン」「巨獣特捜ジャスピオン」など99年まで放送されたメタルヒーローシリーズの出発点にもなった。2012年には石垣佑磨（43）主演で、映画「宇宙刑事ギャバン THE MOVIE」が公開された。