¡ÈÂçÃ«¥Ë¥å¡¼¥¹¡É¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥óÂ³½Ð¡ÖÉ×ÉØ¤½¤í¤Ã¤Æ¤è¤Í¡©¡×¡¡½ÐÀÊÊóÆ»¤¬È¿¶Á
2024Ç¯¤Ï±Ñ¸ì¥¹¥Ô¡¼¥Á¤¬ÏÃÂê¤Ë
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡ÈºÇ¿·¥Ë¥å¡¼¥¹¡É¤ËÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¡ÊBBWAA¡Ë¼çºÅ¤Î¡ÖÍ¼¿©²ñ¡×¤ËÂçÃ«¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤ÈÊóÆ»¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö1·î¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¡×¤È¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Î»²²Ã¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È¡×¥á¥Ã¥ÄÈÖµ¼Ô¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥×¡¼¥Þ»á¤Ï22Æü¡ÊÆ±23Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¥Ô¡¼¥È¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤È¥¯¥ì¥¤¡¦¥Û¡¼¥à¥º¤Ï¡¢¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ä¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊÍ½Äê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÂçÃ«¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡ÖÍ¼¿©²ñ¡×¤ÏÁ°Ç¯¤ÎMVP¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾ÞÅê¼ê¡¢¿·¿Í²¦¤Ê¤É¤¬¾·ÂÔ¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡£ÂçÃ«¤Ï¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¿·¿Í²¦¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿2019Ç¯¤Ë½é»²²Ã¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ë»²²Ã¤·¤¿2024Ç¯¤ÎÍ¼¿©²ñ¤Ç¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¹Ô¤¤ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿º£µ¨¡¢3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¾·ÂÔ¤µ¤ì¤ë»ñ³Ê¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢»²²Ã¤È¤Ê¤ì¤Ð2024Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£2025Ç¯¤â»²²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹»ÔÆâ¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê»³²Ð»ö¤ËÇÛÎ¸¤··çÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡SNS¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ö¤ó½ÐÀÊ¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¡¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡ª¡×¡ÖÉ×ÉØ¤½¤í¤Ã¤Æ¤è¤Í¡©¡¡³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤âÆ±ÀÊ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¸É×ºÊ¤È¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¡¢É×ÉØ¤Ç¤Î»²²Ã¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë