°û¼ò±¿Å¾¤Ç3Ç¯¾Ã¤¨¤¿Ì¾Í¥¡¢¡Ø¥ô¥£¥é¥ó¥º¡Ù¤Ï¥¯¥¡¥¯¡¦¥É¥¦¥©¥óÉüµ¢¤Î¹æË¤¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â»î¶âÀÐ¤«
°û¼ò±¿Å¾ÌäÂê¤Ç³èÆ°¤òÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÐÍ¥¥¯¥¡¥¯¡¦¥É¥¦¥©¥ó¤¬¡¢Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë»ëÄ°¼Ô¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û´Ú¹ñ½÷Í¥¤ÎÅ¥¿ì±¿Å¾¡Ä¾×·â¤Î»ö¸Î±ÇÁü
Éüµ¢ºî¤Ï¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹TVING¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥ô¥£¥é¥ó¥º¡¡µ¶»¥¥²¡¼¥à¡Ù¤À¡£ºîÉÊ¸ø³«¤ÈÆ±»þ¤Ë¥¯¥¡¥¯¡¦¥É¥¦¥©¥ó¤Î¼ÕºáÊ¸¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Éüµ¢¤ò¤á¤°¤ëÀ¤´Ö¤Î»ëÀþ¤Ï¡Ö´üÂÔ¡×¤È¡Ö°ãÏÂ´¶¡×¤ËÂç¤¤¯Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
TVING¤Ï12·î18Æü¡¢¡Ø¥ô¥£¥é¥ó¥º¡Ù¤ÎÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ï2022Ç¯¤Ë»£±Æ¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯9·î¤Ë¥¯¥¡¥¯¡¦¥É¥¦¥©¥ó¤¬°û¼ò±¿Å¾¤ÇÅ¦È¯¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¸ø³«¤¬Ìµ´ü¸Â±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤ª¤è¤½3Ç¯´Ö¡È¤ªÂ¢Æþ¤ê¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯À¤¤Ë½Ð¤¿·Á¤À¡£
À©ºî¿Ø¤Ï¸ø³«¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥¯¥¡¥¯¡¦¥É¥¦¥©¥ó¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¶ËÎÏÍÞ¤¨¤ëÂÐ±þ¤ò¼è¤Ã¤¿¡£¸ø¼°¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤ÏÈà¤Î´é¤Ï»ÈÍÑ¤µ¤ì¤º¡¢À©ºîÈ¯É½²ñ¤â¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ºîÉÊ¸ø³«Ä¾¸å¡¢¥¯¥¡¥¯¡¦¥É¥¦¥©¥ó¤Ï¼«¤é¤ÎÎ©¾ì¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÖµÞ¤¤¤Çµö¤·¤òµá¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸¤Êý¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¼«¿È¤Î²á¤Á¤òÇ§¤á¡¢Æ¬¤ò²¼¤²¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¼Õºá¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤È¤Î»ØÅ¦¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤Î¤«¡¢Éüµ¢¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÛ²ò¤äÀâÌÀ¤è¤ê¤â¡¢ÀÕÇ¤¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
»ëÄ°¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºîÉÊ¤ÏºîÉÊ¤È¤·¤Æ¸«¤ë¤Ù¤¤À¡×¡ÖÂ¾¤ÎÇÐÍ¥¤äÀ©ºî¿Ø¤ÎÅØÎÏ¤Þ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï»ÄÇ°¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤À²èÌÌ¤Ç¸«¤ë¤Î¤Ï¤Ä¤é¤¤¡×¡ÖÉüµ¢¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿¼Õºá¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸·¤·¤¤°Õ¸«¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
ÆÃ¤Ë°û¼ò±¿Å¾¤È¤¤¤¦»ö°Æ¤Î½Å¤µ¤«¤é¡¢¥¯¥¡¥¯¡¦¥É¥¦¥©¥ó¤ÎÉüµ¢¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Å¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ò¤á¤°¤ê¡¢µÄÏÀ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊüÁ÷¶È³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤ÏÊ£»¨¤À¡£¼ç±éÇÐÍ¥¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ø³«¤¬±ä´ü¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤¬¿ôÂ¿¤¯ÀÑ¤ß¾å¤¬¤ëÃæ¡¢¡Ø¥ô¥£¥é¥ó¥º¡Ù¤ÎÇÛ¿®¤Ï°ì¤Ä¤ÎÁ°Îã¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤«¤é¤À¡£
¼ÂºÝ¡¢¥¯¥¡¥¯¡¦¥É¥¦¥©¥ó¤¬½Ð±é¤·¤¿±Ç²è¡Ø¾ÃËÉ»Î¡Ù¤âÄ¹¤¤ÂÔµ¡´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¡Ø¥ô¥£¥é¥ó¥º¡Ù¤â¤Þ¤¿¡¢À©ºîÂ¦¤È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤¬Çº¤ó¤ÀËö¤Ë²¼¤·¤¿·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¥¯¥¡¥¯¡¦¥É¥¦¥©¥ó¤ÎÉüµ¢¤¬¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊºÆ½ÐÈ¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¤Þ¤À¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¡£¤¿¤À°ì¤Ä³Î¤«¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥ô¥£¥é¥ó¥º¡Ù¤Î¸ø³«¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Èà¤ÎÌ¾Á°¤¬ºÆ¤ÓÀ¤´Ö¤ÎÁ°¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤À¡£Éüµ¢¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÉ¾²Á¤Ïº£¤Ê¤ª¿Ê¹Ô·Á¤Ç¤¢¤ë¡£