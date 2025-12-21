【雪かきを絶対しない夫】妊婦の私に任せ、まるで他人事。「もうツラいです」義両親に相談したのに

共働きの場合、夫婦間での家事分担は何かと揉めるものです。家事分担の秘訣は平等性よりも相手への思いやりですが、なかなかうまくいかないことも……。今回は、雪が多い地域で暮らす友人A子の毎冬の悩みを紹介します。

雪かきを頑なにしない夫

私の友人A子は東北地方でマイホームに暮らしています。大きな敷地に恵まれ、庭も広いのですが、家の周りのお手入れは大変です。夏場は猛暑の中で草むしり、冬は雪かきに追われます。A子の夫・B太はインドアで屋外作業が苦手なため、屋外の作業はA子が基本的に行います。

特に、A子を悩ませているのが雪かきです。A子もB太もフルタイムで働いていますが、B太は在宅勤務のため、早朝に車を出す必要はありません。雪の日の出勤時、車を出すには、A子の一日は雪かきからスタートします。

A子は8時頃に家を出るため、通常は6時に起きていますが、雪の日は雪かきの時間を鑑みて5時前に起きます。一方、B太は在宅勤務で通勤の必要がなく、かつ朝の身支度も必要ないため、8時すぎに業務開始に向けてゆったりと起きています。