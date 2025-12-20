浜辺美波、ファーコートから美デコルテがチラリ！幻想的でメロウなファッションで魅了

株式会社DONUTSが編集制作・発行する女性ファッション誌『Ray』の2026年2月号が、12月23日に発売。通常版では浜辺美波、特別版ではM!LK・佐野勇斗がそれぞれ表紙を飾る。

【写真】佐野はヒョウ柄シャツを取り入れたクールなジャケットコーデを披露

2023年4月号の初表紙から約2年半ぶり、2度目のカバーガールを務めた浜辺は、ブラウンのファーコートに薄いブルーのデニムを合わせたコーディネートを披露。ホリデーシーズンの気分を高めるブラックリボンのヘッドアクセやビジュー付きのシューズがアクセントになっている、幻想的でメロウな雰囲気の表紙に注目だ。

また、カバーガール企画は「浜辺美波のメロい冬。」表紙カットにも採用されたファーコートスタイルや、白のニットマフラーなど、この季節ならではのふわふわ素材をまとったメロすぎる浜辺をたっぷり詰め込んだ。

特別版表紙では、佐野がついに『Ray』に初登場。個性的なジャケットにヒョウ柄シャツを合わせたスタイリングをクールな表情でサラッと着こなしている佐野の表紙カットに目を奪われること間違いなし。首元にチラッと見えるゴールドアクセが色気を増幅させる一枚となった。

カバーボーイ企画では、「佐野勇斗(M!LK)が推されるワケ」と題して、ビジュアルなど外見に関する質問から、周囲とのコミュニケーションの取り方など内面に関することまで、パーフェクト男子を代表する佐野が老若男女問わず推されるモテ事情について自己分析。色気をまとう表情やメガネ姿、ふと見せるギャップにメロ落ち確定の内容となっている。