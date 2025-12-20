ラ・メゾン・デュ・ショコラで迎える新年♡Bonne Année2026限定セレクション

1977年にパリで誕生した高級ショコラメゾン、ラ・メゾン・デュ・ショコラから、新しい年を祝う「Bonne Année2026セレクション」が登場します。新春にふさわしい華やかさと幸福感をテーマに、フランス菓子の伝統やメゾンならではの感性を詰め込んだ限定アイテムがラインアップ。大切な人と過ごすひとときや、自分へのご褒美にもぴったりな新年限定スイーツは、2026年の幕開けを特別な時間へと導いてくれます♪

新春限定ガレットで祝福を

価格：4,428円(税込)

フランスの新年に欠かせない伝統菓子を、ショコラメゾンの感性で仕上げた「ガレットガナッシュデロワ」。軽やかでとろけるようなガナッシュと、サクサクのパイ生地が織りなす贅沢な味わいが魅力です。

フェーブと紙製の王冠が外付けで用意され、特別感のある新年のテーブルを演出します。

内容：直径約15cm、高さ約2.5cm

予約期間：2025年12月15日(月)より承り中

販売期間：2026年1月5日(月)～1月14日(水)

※フェーブは数種類の中からランダムにお付けします。

ハートにときめく限定エクレア

価格：1,080円(税込)

「エクレールバニーユクール」は、ショコラブランとバニラが織りなすやさしい甘さに、ハート型ショコラを添えた新年限定エクレア。外側はカリっと、内側はもちっとした生地の食感も楽しめます。

バレンタインシーズンまでの期間限定で、心ときめくスイーツタイムを叶えてくれます♡

販売期間：2026年1月15日(木)～2月14日(日)

年始だけの特別福袋セット

価格：16,500円(税込)



人気ショコラや焼き菓子を詰め合わせた「ボナネサックメルヴェイユ」は、年始限定の特別セット。

ボンボン・ドゥ・ショコラやトリュフ、フィナンシェなど計7点を、オリジナル保冷バッグ付きで楽しめます。常設ブティックとオンラインブティック限定の2種類展開で、新年の贈り物にも最適です。

内容：アタンション6粒入・トリュフプレーン90g・プラリネ2粒入・フィナンシェナチュール・フィナンシェショコラ・タパージュノワゼット、保冷バッグ

※オンラインブティック限定品は、タパージュノワゼットがアルシミージンショコラに代わります。

販売期間：2026年1月3日(土)～売切れ次第終了

幸福感に満ちた新年の始まりに

一年の始まりを彩る特別なスイーツは、心に残るひとときを演出してくれるもの。

ラ・メゾン・デュ・ショコラのBonne Année2026セレクションは、伝統と洗練を感じる味わいで、新年の喜びをより深くしてくれます。

大切な人と分かち合う時間にも、自分自身を労わる瞬間にも寄り添う限定アイテムで、幸せに満ちた2026年をスタートさせてみてはいかがでしょうか♪