¿¦¾ì¤Ç¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯·ù¤ï¤ì¤ë¡Ö¶¨Ä´À¤Î¤Ê¤¤¿Í¡×¤¬¤è¤¯¸ý¤Ë¤¹¤ë¸ÀÍÕ¡¦¥ï¡¼¥¹¥È1
¡Ø¿¦¾ì¤Ç¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯·ù¤ï¤ì¤ë¡Ö¶¨Ä´À¤Î¤Ê¤¤¿Í¡×¤¬¤è¤¯¸ý¤Ë¤¹¤ë¸ÀÍÕ¡Ù
¤½¤ì¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢400°Ê¾å¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¸«¤Æ¡Ö¿Í¤È¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¿Í¤ÎÆÃÄ§¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤¿½ñÀÒ¡Ø¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¤ÎÅ·ºÍ¡¡Ã¯¤È¤Ç¤â¤¦¤Þ¤¯»Å»ö¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡Ù¡ÊÂôÅÏ¤¢¤Þ¤Í¡¦²¼åÁÎÉÂ§Ãø¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò´©¡Ë¤À¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¶õµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î´Ø·¸À¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃÂê¤Î°ìºý¤«¤é¡¢¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦ÀÐ°æ°ìÊæ¡Ë
¶¨Ä´À¤Î¤Ê¤µ¤òÉ½¤¹¡Ö¤Ò¤È¸À¡×
¡¡¿¦¾ì¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤¨¤Ð¸À¤¦¤Û¤É¡¢¤Ê¤¼¤«¿Í¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬Ìµ°Õ¼±¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
¡Ö»Å»ö¤Ê¤ó¤À¤«¤é¤ä¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×
¡Ö¾å¤¬¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤è¡×
¡Ö¹çÍýÅª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬Àµ¤·¤¤¤è¤Í¡©¡×
¡¡Íê¤ß¤´¤È¤ò¤¹¤ë¤È¤¤â¡¢¤É¤³¤«Ì¿ÎáÄ´¡£
¡¡Áê¼ê¤Î»ö¾ð¤ò¹Í¤¨¤º¡¢ÀµÏÀ¤À¤±¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡ËÜ¿Í¤Ï°µ¤¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡¤à¤·¤í¡ÖÀµ¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤Î¤Ë¿Í¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡Áê¼ê¤ò¡ÈÀâÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤«¤é¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬¡¢¡Ö¶¨Ä´À¤Î¤Ê¤¤¿Í¡×¤¬¸ý¤Ë¤·¤¬¤Á¤Ê¡È¥ï¡¼¥¹¥È1¡É¤Î¸ýÊÊ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀâÆÀ¡×¤¬¿Í´Ö´Ø·¸¤ò²õ¤¹
¡Ø¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¤ÎÅ·ºÍ¡Ù¤È¤¤¤¦ËÜ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áê¼ê¤ò´¬¤¹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î»×¤¤¤Î¶¯¤µ¤Î¤¢¤Þ¤ê¡ÖÀâÆÀ¥â¡¼¥É¡×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤éÁê¼ê¤Ë¤â»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¡£´¬¤¹þ¤àÂ¦¡Ê»Å³Ý¤±¤ëÂ¦¡Ë¤Î»×¤¤¡¢¤Þ¤·¤Æ¤äÀµÏÀ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡½¡½¡Ø¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¤ÎÅ·ºÍ¡Ù¡Ê98¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤è¤ê
¡¡Àµ¤·¤¤¤³¤È¤ò¡ÈÀâÌÀ¡É¤¹¤ì¤ÐÁê¼ê¤¬Æ°¤¯¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¸½¼Â¤Ï¿¿µÕ¤Ç¡¢ÀâÆÀ¤µ¤ì¤ë¤È¿Í¤ÏËÜÇ½Åª¤ËÄñ¹³¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢¸ý¤Ë¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤¬¤É¤ó¤Ê¤ËÀµÏÀ¤Ç¤â¡¢
¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤¡×
¡ÖÉáÄÌ¤Ê¤é¤³¤¦¤Ç¤·¤ç¡©¡×
¡Ö¾å¤«¤é¤Î»Ø¼¨¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢½¾¤Ã¤Æ¤è¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¡È²¡¤·¤Ä¤±¥ï¡¼¥É¡É¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¤È¡¢¼þ°Ï¤ÏÀÅ¤«¤Ëµ÷Î¥¤ò¼è¤ê»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÈÀâÆÀ¡É¤Ç¤Ï¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢¡ÖÅ¨¡×¤òÀ¸¤à¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÇ¼ÆÀ¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¤ë¿Í¤¬¹¥¤«¤ì¤ë
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¶¨Ä´À¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¤É¤¦Æ°¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡Æ±½ñ¤Ï¤³¤¦Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¶¦ÁÏ¤¹¤ë¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¿Í¤Ï¡¢ÀâÆÀÀïÎ¬¤ÈÇ¼ÆÀÀïÎ¬¤òÀäÌ¯¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡Ø¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¤ÎÅ·ºÍ¡Ù¡Ê99¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤è¤ê
¡¡Í¥½¨¤Ê¿Í¡¢¿Í¤Ë¹¥¤«¤ì¤ë¿Í¤Ï¡¢ÀâÆÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÇ¼ÆÀ¡É¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÌµÍý¤Ë²¡¤·¤Ä¤±¤º¡¢¤Þ¤º¾ðÊó¤À¤±ÅÏ¤¹¡£
¡¡Áê¼ê¤¬¡ÖÊ¢Íî¤Á¡×¤¹¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Ä¡£
¡¡Áê¼ê¤¬¼çÂÎÅª¤ËÆ°¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ÈÍ¾Çò¡É¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¹©É×¤Ç¡¢Áê¼ê¤¬´î¤ó¤Ç´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ë¾õ¶·¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²¡¤·¤Ä¤±¤ë¿Í¤Ï¡ÖÀµ¤·¤µ¡×¤Ç¿Í¤òÆ°¤«¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡£
¡¡¹¥¤«¤ì¤ë¿Í¤Ï¡ÖÇ¼ÆÀ¡×¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¡£
¡¡¤³¤Îº¹¤¬¡¢¶¨Ä´À¤Î¤¢¤ë¿Í¤È¤Ê¤¤¿Í¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤¬¡Ö¤â¤Ã¤È¿Í¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´ê¤¦¤Ê¤é¡¢º£Æü¤«¤é¤³¤¦¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡ÈÀâÆÀ¡É¤¹¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢¡ÈÇ¼ÆÀ¡É¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¶õµ¤¤¬¶Ã¤¯¤Û¤ÉÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¤ÎÅ·ºÍ¡¡Ã¯¤È¤Ç¤â¤¦¤Þ¤¯»Å»ö¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµ»ö¤Ç¤¹¡Ë