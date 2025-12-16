【ナルゲス・モハンマディ】「奈落の底に引きずりこまれた」…イラン政府に拘束された学生活動家が”鞭打ち148回”よりも「つらかった瞬間」とは

悪臭と恐怖に満ちたイランのエヴィーン刑務所。イランの首都テヘラン北部に位置し、主に政治犯・思想犯が収容される。そこで繰り返されるのは、看守による鞭打ち、性的虐待、そして囚人の昼夜の感覚を奪う「白い拷問」。囚人の中には、思想犯・政治犯として不実の罪で逮捕された女性たちも多い。

13回の逮捕と5回の有罪判決にも屈せずに「自由」を目指し闘い続け、獄中でノーベル平和賞を受賞したナルゲス・モハンマディによって明かされる、その非人道的な所業の実態とは…。

全世界で出版されている禁断のノンフィクション『白い拷問』（翻訳：星 薫子）より、一部抜粋・再編集してお届けする。

聞き手：ナルゲス・モハンマディ、語り手：マルジエ・アミリ

マルジエ・アミリ・ガファロキはジャーナリスト、学生活動家、政治犯、女性の権利運動家、そして新聞「シャルク」の経済記者でもある。彼女は2019年、テヘランのアルグ・エリアで逮捕された。メーデーの大会参加者が逮捕後にどのような待遇を受けているのか、調べている最中の出来事だった。彼女はそれ以前の2018年3月8日にも、国際女性デーを祝う集会に参加したときに、他の十数人とともに逮捕されたことがある。

マルジエはイスラム革命裁判所で10年半の禁固刑と、鞭打ち148回を科されたが刑法134条により、禁固刑は最低6年になった。

マルジエは保釈を申請し、2019年10月26日にエヴィーン刑務所より仮釈放され、現在は仮釈放中である。

罪悪感を抱かせて

--家族との面会や電話は許されていましたか？

最初の数週間は家族と会うことを許可されませんでしたが、尋問の最後の2週間、家族と2回会うことができました。週に1回の電話も許されていました。より正確には、尋問のあとにだけ、電話をかけられました。

最初の頃は尋問官がすぐ近くに立って見下ろしているので、家族と話している間もずっと居心地が悪かったのですが、あるときから尋問官を無視しようと決めました。それ以降は電話が楽しくなりました。怒られ、説明しろと迫られるより、私の体調を気遣い、心配してくれる声を聞くほうが良いに決まっています。

尋問室から解放されると、自分は彼らに責められるような人間ではない、彼らにそうなれ、と言われている人間でもない、と希望を感じることができました。尋問の雰囲気と独房の孤独感は、私をすべての物事から遠ざけるように設計されています。尋問官は私に罪悪感を抱かせたいのです。

おかげで私は自分の考え方がいけないのかと己を責めました。彼らは私を別の誰かに変えようとしています。彼らと話していると、自分はまがいものの世界に生きているという錯覚に陥ります。押しつけられる考えを打ち消すのは、苦しみの連続です。しかしそれだけが私を救う手立てでした。

最もつらかった瞬間

--独房で最もつらかった瞬間や経験は何でしたか？

ふたつあります。あるとき独房に看守が来て「お前は違う房に行け」と言いました。私は起き上がり、他にふたりの囚人がいる房に入れられました。ものすごく変な感じでした。話せるのです。食事もできるのです。彼らのことは何も知りませんし、何のつながりもなかったのですが、似たような状況の他人と一緒にいられるというのは嬉しいものです。少なくともこれで私の孤独は終わったのだ、と自分に言い聞かせました。

翌日、もとの独房に戻されました。そのまま独房がしばらく続きました。そしてある日また、ふたりの囚人がいる部屋に移されました。今回はその人たちと一緒にいる間も、また同じことが起きるのではないかとずっと心配でした。

2日後、私は独房に戻されました。最悪の気分でした。壁を両手でバンバン叩きました。その瞬間、自分はおかしくなってしまったのだと怖くなりました。このとき恐れていたのは尋問官や刑務所ではなく--自分自身でした。私は思いきり自分の手を壁に叩きつけました。肉体的な痛みを感じたかったのです。

人間の基礎は、社会生活の大前提の上に成り立っています。それが独房ですべて奪われるのです。独房では話すことも音を聞くこともありません。近づいてくる足音が聞こえても、無視しなければいけません。囚人は尋問官の作り上げた牢獄から出ることはできず、独房が自分の居場所なのだと受け入れなければいけません。

尋問官の顔や声以外に、見たり聞いたりできるものはありません。必然的に尋問官が重要な存在になります。尋問官は囚人を奈落の底に引きずりこむことができます。と同時に、囚人を救い得る唯一の人間であるかのように振る舞います。囚人を責め、罰するための全宇宙のような存在です。その存在のみが、囚人に話しかけ、囚人はその存在としか話をできません。

翻訳：星 薫子

