¥Î¥Ã¥³¥ó»ûÅÄ¡¢¼áÊü¤Î¸µ¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥óÀï»Î¤Ë¡ÖÅ´·ý¡×À©ºÛ...ÂáÊá»þ¤ËÀä±ïÀë¸À¤Ç¤â¡Ö¤ªÁ°¤È¤Ï±ï¤òÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡×
³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBreakingDown¡×¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¡áBD¡Ë¤ò½Ð¶Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Î¥Ã¥³¥ó»ûÅÄ¡Ê40¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯12·î10Æü¤Ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò¹¹¿·¤·¡¢´Ú¹ñ½Ð¿È¤Î³ÊÆ®²È¥¥à¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¡Ê35¡Ë¤ËÌÔ¾Ê¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î»×¤¤¤òÆ§¤ß¤Ë¤¸¤Ã¤¿¤Î¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡×
¥¥à¤Ï10·î¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤«¤é¶âÀ½ÉÊ¤òÌ©Í¢¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢´ØÀÇË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂçºåÉÜ·Ù¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¥à¤éÃË½÷£¸¿Í¤¬³ÊÆ®µ»Âç²ñ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Èµ¶¤ê¡¢´Ú¹ñ¤«¤é¶âÀ½ÉÊ·×Ìó3.5¥¥í¡ÊÌó£µÀéËü±ßÁêÅö¡Ë¤òÌ©Í¢¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
²áµî¤Ë¥¥à¤Ï³ÊÆ®²È¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£»ûÅÄ¤È¤Ï¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ç¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ê¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó»ûÅÄ¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥ÖÆ°²è¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¥à¤ÎÂáÊáÊóÆ»Ä¾¸å¡¢»ûÅÄ¤Ï¼«¿È¤ÎÆ°²è¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢ËÍ¤Ï¤¢¤¤¤Ä¤È¤Ï±ï¤òÀÚ¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤ä¤Ä¤é¤È°ì½ï¤Ë³èÆ°¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤â¤¦¤¢¤¤¤Ä¤È²ñ¤¦¤³¤È¤Ï2ÅÙ¤È¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
1ÅÙ¤Ï¡Ö±ï¤òÀÚ¤ë¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿»ûÅÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼áÊü¤µ¤ì¤¿¥¥à¤ò½Ð·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¹´ÃÖ½ê¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¡£
»ûÅÄ¤Ï¹´ÃÖ½ê¤ÎÁ°¤ÇÂÔ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤¬¡¢¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤«¡£ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿À¶»»¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¥à¤¬Â¼è¤ê½Å¤¯½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢»ûÅÄ¤Ï¸·¤·¤¤É½¾ð¤Ç¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡¢²¿¤ò¤·¤¿¤«¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î»×¤¤¤òÆ§¤ß¤Ë¤¸¤Ã¤¿¤Î¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡©²¶¤¿¤Á¤¬¡¢ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤Î·ü¤±¶¶¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¡£¤½¤ì¤ò¤ªÁ°¤¬Î¢ÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤òÊ¬¤«¤ë¤«¡©¤ß¤ó¤Ê¤¬¤É¤ì¤À¤±¿´ÇÛ¤·¤Æ¡¢¤É¤ì¤À¤±¤ªÁ°¤Î¤³¤È¤ò¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¤Î¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤«¡©¡×
¡Ö¤ªÁ°¤È±ï¤òÀÚ¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¤±¤É...¡×
¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¯¥¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ»ûÅÄ¤Ï¡¢±¦¼ê¤Ç»×¤¤ÀÚ¤êÊ¿¼êÂÇ¤Á¡£¡Ö°¦¤Î¥à¥Á¡×¤ò¼õ¤±¤¿¥¥à¤Ï¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¤¦¤Ê¤À¤ì¤ë¥¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ»ûÅÄ¤Ï¡Ö¤É¤ì¤À¤±¿´ÇÛ¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¡¢¸½ºß¤Î¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤â¡£´Ú¹ñ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤â¡£¤É¤ì¤À¤±¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¡£¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡£²¶¤¬1ÈÖ¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¡£²¶¤Ï¤ªÁ°¤Î¤³¤È¤ò´Ú¹ñ¤ÎÄï¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤Æ¡£²¶¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤ªÁ°¤È±ï¤òÀÚ¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ªÁ°¤È±ï¤òÀÚ¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤é±ï¤òÀÚ¤ì¤ëµ¤¤¬Á´Á³¤·¤Ê¤¤¡×
»ûÅÄ¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤Ë²¿¤«¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥¥à¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2ÅÙ¤È¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢ÈÈ¹Ô¤Ë»ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ö²¶¤¬¹¥¤¤Ê·»µ®¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë¡Ø¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢µÁÍý¤Ç¤ä¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¤ÏÏ¢Íí¤â¼è¤ì¤Ê¤¤¡£¤â¤¦¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¡×
¥¥à¤ÎÄË¡¹¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢»ûÅÄ¤Ï¡Ö¥¸¥§¥Õ¥ó¤â¤·¤Ã¤«¤êÈ¿¾Ê¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁé¤»¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÎ½Å¤Ïº£¡¢130¥¥í¤¯¤é¤¤¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é2ÅÙ¤È°¤¤¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡£¥¬¥Ã¥«¥ê¤µ¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¤â¤¦1²ó¡¢¥¥à¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤ò¸«¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¼áÊü¤µ¤ì¤¿¥¥à¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¤ÇÊì¹ñ¡¦´Ú¹ñ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
