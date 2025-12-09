¡Ú¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯°úÂà»î¹ç¤Ç¥»¥ì¥Ã¥½ÎòÂå¥¨¡¼¥¹5Áª¼ê¤¬ÇØÈÖ¹æ8¤òÃåÍÑ¡¡¿¹Åç´²¹¸¡¦¹áÀî¿¿»Ê¤é¤Î¤Û¤«ËÜÅÄ·½Í¤¤â»²²Ã
¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢J¥ê¡¼¥°¡¦¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤äÆüËÜÂåÉ½¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯Áª¼ê¤Î°úÂà»î¹ç¤¬14Æü¤Ë³«ºÅ¡£¤½¤Î»²²ÃÁª¼ê¤ÎÇØÈÖ¹æ¤¬8Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
YANMAR presents¡ÖTHE LEGEND DERBY YOICHIRO KAKITANI -LAST MAGIC-¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿¤³¤Î»î¹ç¤Ï¡¢¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåOB¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëOSAKA PINK¤È¡¢¥¬¥ó¥ÐÂçºåOB¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëOSAKA BLUE¤¬ÂÐÀï¡£¹áÀî¿¿»ÊÁª¼ê¡¢ËÜÅÄ·½Í¤Áª¼ê¤é¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»²Àï¤·¤Þ¤¹¡£
8Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¥ê¥¹¥È¤ÇÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤Ï¡¢OSAKA PINK¤ÎÇØÈÖ¹æ8¡£¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î8ÈÖ¤Ï¥¨¡¼¥¹¤¬ÇØÉé¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Ë8ÈÖ¤òÉÕ¤±³èÌö¤·¤¿³ÁÃ«Áª¼ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¿¹Åç´²¹¸Áª¼ê¡¢¹áÀîÁª¼ê¡¢À¶Éð¹°»ÌÁª¼ê¡¢´¥µ®»ÎÁª¼ê¤Î·×5Áª¼ê¤¬8ÈÖ¤òÇØÉé¤¦¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ÁÃ«Áª¼ê¤Ï¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Î¤Û¤«¡¢ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¡¢FC¥Ð¡¼¥¼¥ë(¥¹¥¤¥¹)¡¢Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢1·î¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¡£ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á18»î¹ç½Ð¾ì¤Ç5ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤ÎÎòÂå8ÈÖ¤¬½¸·ë¤¹¤ë¹ë²Ú¤Ê°úÂà»î¹ç¤Ï¡¢14Æü¸á¸å0»þ¤è¤ê¥è¥É¥³¥¦ºù¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£