ACミランは来季に向けて選手補強に動いている。移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ACミランは今夏の移籍市場でバイヤー・レヴァークーゼンに所属する32歳のスイス代表MFグラ二ト・ジャカの獲得に動くという。母国スイスの名門FCバーゼルの下部組織出身であるジャカは2010年7月に同クラブのトップチームに昇格すると、2012年7月にはボルシアMGに移籍。ブンデスリーガで結果を残した同選手は2016年7月にはアー