漫画家のすぎはらゆきさんの漫画「自己啓発本じゃ変われなかった私が気づけば続けられていた話」が、Xで合計1500以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

作者はこれまでに何冊も自己啓発本を読んできましたが、書いてあることを続けられませんでした。しかし、「今度こそ自分を変えたい！」と強く思い、思い切って知人の力を借りてみることに…という内容で、読者からは「分かる！」「これ私かも…」などの声が上がっています。

読むだけでは変われない…三日坊主を繰り返す“自分”への悩み

すぎはらゆきさんは、エッセー漫画をXやインスタグラム、noteで発表しています。すぎはらゆきさんに作品について話を聞きました。

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

すぎはらゆきさん「継続が苦手だった自分が変化できたのは、人を巻き込んだからです。『人の評価を気にする自分』にとって、勇気のいる挑戦でした。その体験を通して得た気付きを、漫画として描きたいと思ったのがきっかけです」

Q.自己啓発本はいつごろから読むようになったのでしょうか。

すぎはらゆきさん「高校生の頃からです。社会生活でうまく立ち回れない自分に悩むことが増え、『どうすればいいんだろう』と正解を求めて自己啓発本を読むようになりました」

Q.実際に、自分からMさんを誘ってみて、どのような気付きがありましたか。

すぎはらゆきさん「人に声を掛けるとき、『迷惑かも』と遠慮してしまうことが多いのですが、今回は自分を守る気持ちよりも、『なぜその人を誘いたいのか』という思いを大切にしました。その思いを素直に伝えることで、断られる恐怖よりも『自分の気持ちを実行できた満足感』が残りました」

Q.一緒にやることで、「1人ではできなかったけど、続けられた」と感じた部分はありますか。

すぎはらゆきさん「早起きです。相手がいることで、恐ろしいほどの強制力が働き…（笑）。習慣化することができました」

Q.朝活を続けてみて、生活や気持ちの中で一番変わったと感じることは何ですか。

すぎはらゆきさん「朝が早い分、1日をまるごと使えている感覚があります。『自分で思い描いた生活を実現できている』という充実感があり、満たされた幸福を感じられるようになりました」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

すぎはらゆきさん「『これ私かも』『分かりすぎてつらい！』といった、共感の声を多くいただきました」