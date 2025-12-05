いかにも多面待ちっぽいのに、実は単騎。珍しい形もあるものだ。「大和証券Mリーグ2025-26」、12月4日の第1試合でセガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）が、予想外のテンパイを入れ、放送席の実況・解説の2人が困惑の後、爆笑するという珍場面があった。

【映像】すぐに分かる？超複雑なのに単騎待ち

思わずじっくり確認したくなるような待ちが生まれたのは南1局1本場。竹内が4巡目に一万を引いた場面だ。この時点でピンズは5・6・7筒で面子が完成しており、竹内は孤立していた2索切り。残りは全てマンズで一・二・二・三・三・三・四・五・六・七万だった。

すると実況の襟川麻衣子（連盟）が「ん？なんか、謎の単騎テンパイになってません？」とつぶやいた。マンズの固まり方を見れば少なくとも両面、さらには複合による変則多面待ちになっていてもよさそうなものだ。ただレジェンド雀士で解説を務めた土田浩翔（最高位戦）も、少し時間置いてから「三万？」とポツリ。襟川は改めて「一、二、三…」とマンズの形を確認、そしてやはり三万単騎でのテンパイであると伝え直した。

形としては面子になっている五・六・七万を切り離し、残った一・二・二・三・三・三・四万で確認すると、一・二・三万と二・三・四万の面子が完成しており、残った三万が単騎待ちということになる。

複雑ながら珍しい単騎待ちに放送席の2人はツボに入ったように大爆笑。ファンからも「テンパイです」「爆笑やんｗ」「笑う実況」「これ単騎なの草」といったコメントが見られていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

