『大当たり』見つけたーーッ！【セリア】ガバッと揃えたい♡「110円あったかアイテム」

冬の寒さ対策に役立つアイテムをプチプラでゲットしたい！ そんな人にチェックしてほしいのが【セリア】。『大当たり』を見つけた！ と叫びたくなりそうな防寒アイテムが、種類豊富に登場しています。プチプラなのに実用性も可愛さも兼ね備えた、まさに冬の小さな救世主。まとめてガバッと買い揃えたくなりそうな、おすすめの「あったかアイテム」をピックアップして紹介します。

手袋が苦手な人にもおすすめのハンドウォーマー

【セリア】「ハンドウォーマー 2P」\110（税込）

手元の冷えに悩まされているものの、手袋は細かい作業がしにくくて苦手……という人におすすめなのが、こちらのハンドウォーマー。パッケージに「素手に近い装着感」とあるように、フィット感のある薄手のストレッチ生地を使用。@ftn_picsレポーターともさんは「軽くてフィット感があり、速攻でお気に入りになりました！」とのこと。かさばりにくく持ち歩きやすそうなのも魅力的。

くすみカラーがオシャレなネックウォーマー

【セリア】「フリースネックウォーマーくすみカラー」\110（税込）

フリース素材のネックウォーマーは、手に取りやすい防寒アイテムのひとつ。でも、定番のブラックはお出かけコーデにはちょっとミスマッチなことも。その点、こちらは大人可愛いくすみピンク。マフラーと比べてすっきりと防寒できるので、スノーレジャーや年末年始の旅行など、かさばらずに防寒したいときにぴったりです。ドロストをギュッと絞れば、帽子代わりにも使えそう。

トレンド感たっぷり！ ふわふわアニマル柄イヤーマフ

【セリア】「ふかふかイヤーマフ レオパード」\110（税込）

今年トレンドのアニマル柄とフェイクファーの組み合わせがキュートなイヤーマフ。ヘアスタイルを崩すことなく、耳元の防寒をしたいときに重宝しそうです。ヘッドホンのような形もオシャレで、あたたまってきたら首にかけておけるのも便利。アーム部分は長さ調整可能なのも嬉しいポイント。

薄手のストレッチ生地でお腹を冷えからガード！

【セリア】「リバーシブル薄手腹巻2」\110（税込）

冬場はもちろん、季節を問わずお腹を冷えから守るのは大切。しかし、毛糸の腹巻はかさばりやすくて外では使いにくい……。そこでおすすめなのが、薄手のストレッチ生地を使ったこちらの腹巻。上に着たトップスに響きにくそうなうえに、黒とベージュのリバーシブル仕様でコーデに合わせて色を選べます。レポーターともさんは「薄手で着ぶくれしにくいうえに、あたたかいって最高」と満足な様子です。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N