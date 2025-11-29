知り合いと会話していて、その時は何とも思わなくても後から思い返して怒りがこみ上げてくることはないだろうか。そんなエピソードを描いた漫画『モテ女の悩み』（作・あやこさん）がSNSで話題を呼んでいる。



【漫画】モテ女から相談を受けたけど

作者が若い頃、「小柄で可愛らしく異性からモテモテの友人」がいたという。同作はその友人と久しぶりに2人でお茶をしたときのエピソードだ。



友人は「実はカレシとうまくいってなくて～」「男友達とカレシがどっちが恋人になるかでケンカしてて」など、まるでモテ自慢のような話を延々と続ける。一方の作者は、母親から届いた「今夜は焼肉」というメールが気になって仕方ない様子で、話は適当に聞き流していた。



そんな中、友人が「あやこは男性トラブル無縁そうだもんね。あ～羨ましいな～」とひと言。その言葉に作者は「えー？そう？」と軽く返し、その場は穏やかに終わった。



しかしその後、帰宅後に突然その言葉の失礼さに気付いてしまう。「なんか今になってムカついてきた！！」「どういう意味だったのか聞きたいけど、そんなことでメールするのも変だし？！」と、悶々とした気持ちに。



そんな出来事があった日から20年以上が経った今でも、作者はあの時のやり場のないモヤモヤは忘れられないという。コメント欄には「あとから怒り湧いてくるのもわかりすぎます～！！」や「これは後からジワジワくるやつ！！スルーして偉い」など共感の声が多くあがっている。そこで同作について作者のあやこさんに話を聞いた。



ーモテる友人とはその後も交流は続いたのでしょうか？



続きました！その子はその時の彼氏と結婚したので、結婚式にも出席して、その後産まれた子供にも会わせてもらいました。



ー「思い出しムカつき」の他のエピソードがあれば教えてください。



ちょっと前、知り合いに「趣味は絵を描くことです」と言ったら「暇つぶしにはいいですね」って言われて。家に帰ってからなんとなく言い方が気になってきて。私が時間を作って描いている絵に対して「暇つぶし」と言われたことを思い出してイライラしてました。



ー最後に伝えたいことがあればお願いします！



今までは、日常のことなどを絵日記風に漫画にして書いていたのですが、今後は私が体験したことをベースにした創作漫画なども描いていきたいと思ってます。これからも応援よろしくお願いします。



(よろず～ニュース特約・カキMONO.1）