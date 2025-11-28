DAY TO LIFE（大阪市北区）が運営するシュークリーム専門店「ビアードパパ」が、「ビアードパパの福袋2026」を2026年1月1日から数量限定で発売します。

【画像5枚】「えっ…お得すぎない…！？」 これが、シュークリームがたっぷり楽しめる「ビアードパパの福袋2026」セット内容の全貌です！

「モバイルアプリポイント」付与でさらにお得に

福袋のセット内容は、全国の店舗で使える「特別割引券」2500円分（500円×5枚）、「オリジナルトートバッグ」1個、「シュークリーム」5個で、合計3800円相当。シュークリームは、同店のスタンダードシューである「パイシュークリーム（カスタード）」が3個、期間限定の「贅沢（ぜいたく）いちご」が2個です。

「特別割引券」の有効期間は、2026年1月6日から2月28日まで。1回の会計時に複数枚使えます。

なお、福袋は「ビアードパパ モバイルアプリポイント」の付与対象。購入時にモバイルアプリを提示するとポイントが付与され、さらにお得に購入できるということです。

価格は3000円（税込み）。2026年1月5日まで、全国の同店（一部店舗除く）で販売されます。数量限定につき、なくなり次第終了です。