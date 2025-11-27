Âçºå¥Ù¥¤¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Í½Ìó¼õÉÕ¥¹¥¿¡¼¥È¡ªËÌ²¤¤«¤éÏÂ¤Þ¤Ç¡¢3¤Ä¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤«¤éÁª¤Ù¤ëìÔÂô
Âçºå¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¤Î¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ëÂçºå¥Ù¥¤¡×¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤òºÌ¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥Ö¥Ã¥Õ¥§¤ä¥³¡¼¥¹¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¡£2025Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖBeyond the Bright¡×¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¡ÖÌ¤Íè¡×¤ä¡ÖÂ¿ÍÍÀ¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¥Û¥Æ¥ëÆâ3¤Ä¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥á¥Ë¥å¡¼¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤ò¡¢ÈóÆü¾ï¤¢¤Õ¤ì¤ëÂçºå¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ë±é½Ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¤ä¥Á¥¥ó¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Þ¤Ç¡¢ËÌ²¤¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼
¢£ËÌ²¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ö¥Ã¥Õ¥§
ËÌ²¤¤ÎÄêÈÖÎÁÍý¤Ç¤¢¤ë¥ß¡¼¥È¥Ü¡¼¥ë¤ä¡¢Èé¤ò¥Ñ¥ê¥Ã¤È¾Æ¤¾å¤²¤¿ÆÚÆùÎÁÍý¥Õ¥ì¥¹¥±¥¹¥¿¥¤¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥µ¥ó¥É¤Î¥¹¥â¡¼¥Ö¥í¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥í¡¼¥¹¥È¥Á¥¥ó¤ä¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¤Ê¤É¡¢ËÌ²¤¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥Ö¥Ã¥Õ¥§¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£½ÉÇñ¼Ô°Ê³°¤ÎÍøÍÑ¤â²ÄÇ½¡£
Äó¶¡¥á¥Ë¥å¡¼Îã
ËÌ²¤ÎÁÍý¡§¥ß¡¼¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Õ¥ì¥¹¥±¥¹¥¿¥¤¡¢¥¹¥â¡¼¥Ö¥í¡¼¡¢¥µ¡¼¥â¥ó¤Î¥í¡¼¥¹¥È
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÎÁÍý¡§¥í¡¼¥¹¥È¥Á¥¥ó¡¢¥Ó¡¼¥Õ¥·¥Á¥å¡¼¡¢¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Û¤«
¢£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡Ö¥Ð¥¸¥ê¥³¡×¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¡¼¥¹¡Ö¥Ü¥ó¥Ê¥¿¡¼¥ì¡×
¥Û¥Æ¥ëB1¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡Ö¥Ð¥¸¥ê¥³¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¤Î¥³¡¼¥¹¤ò¥é¥ó¥Á¤È¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ÇÍÑ°Õ¡£ÀÖ³¤Ï·¤òÊñ¤ó¤À¥é¥Ó¥ª¥ê¤ä¡¢¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤¿¹ñ»ºµí¥í¡¼¥¹Æù¤Î¥¿¥ê¥¢¡¼¥¿¤Ê¤É¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤ò¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥«¥é¡¼¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤¬¤é¾åÉÊ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¡£
Äó¶¡¥á¥Ë¥å¡¼Îã
¡¦ÀÖ³¤Ï·¤Î¥é¥Ó¥ª¥ê ¥ß¥ó¥È¹á¤ë¥Ö¥¤¥è¥ó¤Ç
¡¦¿¿Âä¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¾Æ¤ ¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥½¡¼¥¹Åº¤¨
¡¦¹ñ»ºµí¥í¡¼¥¹Æù¤Î¥¿¥ê¥¢¡¼¥¿ ¥Ð¥ë¥µ¥ß¥³¥½¡¼¥¹¤È¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥µ¥é¥À¤òÅº¤¨¤Æ
¢£¹¾¸ÍÁ°ò¿¡ß¿À¸Í¥Ó¡¼¥Õ/Å´ÈÄ¾Æ ¡ÖºÌ irodori¡×¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥³¡¼¥¹
±ê¤¬Éñ¤¦¥Õ¥é¥ó¥Ù¤Î±é½Ð¤ò³Ú¤·¤á¤ëÅ´ÈÄ¾Æ¤Ç¤Ï¡¢2¤Ä¤Î¥³¡¼¥¹¤òÄó¶¡¡£¤¤¤º¤ì¤â¥Ó¡¼¥Õ¥·¥Á¥å¡¼¥Ñ¥¤Êñ¤ß¤ä¹õÌÓÏÂµí¥Õ¥£¥ì¤òÃæ¿´¤Ë¹½À®¤µ¤ì¡¢¡ÖÅ·»È¤ÎÂ£¤êÊª¡×¥³¡¼¥¹¤Ç¤Ï¥ª¥Þ¡¼¥ë³¤Ï·¤ÈÈÁÎ©³¤ÎÅ´ÈÄ¾Æ¤¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¿À¸Í¥Ó¡¼¥Õ¤Ø¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤â²ÄÇ½¤À¡£
Äó¶¡¥á¥Ë¥å¡¼Îã
¡¦Á°ºÚ¡§¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¡¢¥ß¥Ë¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¡¢ÆÚ³Ñ¼Ñ¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È
¡¦¥Ó¡¼¥Õ¥·¥Á¥å¡¼¥Ñ¥¤Êñ¤ß
¡¦¹õÌÓÏÂµí¥Õ¥£¥ì100¥°¥é¥à ÀÖ¥ï¥¤¥ó¥½¡¼¥¹Åº¤¨
¡¦¥ª¥Þ¡¼¥ë³¤Ï·¤ÈÈÁÎ©³¤ÎÅ´ÈÄ¾Æ¤ ¥¢¥á¥ê¥±¡¼¥Ì¥½¡¼¥¹(Å·»È¤ÎÂ£¤êÊª¥³¡¼¥¹¤Î¤ß)
¢¨¿À¸Íµí¥µ¡¼¥í¥¤¥ó¤ä¥Õ¥£¥ì¤ËÊÑ¹¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¢¤ê
¡¦¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¥·¥ç¥³¥é¤È¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹ ¾®¤µ¤Ê¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤òÅº¤¨¤Æ
¢£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ò¿¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¡ÖÀ»¡×
¿¦¿Í¤¬¥«¥¦¥ó¥¿¡¼±Û¤·¤Ë°®¤ê¤¿¤Æ¤Îò¿¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖºÌ irodori¡×¤Îò¿¤«¤é¤Ï¡¢ÏÂ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¡¼¥¹¤òÍÑ°Õ¡£¥¿¥é¥Ð¥¬¥ËÅ·¤×¤é¤ä¹ñ»ºÏÂµí¤Î¤¹¤¾Æ¤¡¢°®¤êò¿3´Ó¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÌ¤êË¤«¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥«¥Ã¥×ò¿¤äÏÂ²Û»Ò¤Ê¤É¡¢¿´Ìö¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤½¤í¤¦¡£
Äó¶¡¥á¥Ë¥å¡¼Îã
¡¦¤ªÂ¤¤ê¡§ËîÀÖ¿È¡¢¿¿Âä¡¢²´Ã°³¤Ï·¡¢¤¢¤·¤é¤¤°ì¼°
¡¦¥¿¥é¥Ð¥¬¥ËÅ·¤×¤é ËõÃã±öÅº¤¨
¡¦¹ñ»ºÏÂµí¤¹¤¾Æ¤
¡¦°®¤êò¿3´Ó¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥«¥Ã¥×ò¿
¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÆÃÊÌÏÂ²Û»Ò
¢£³«ºÅ³µÍ×
¢£¥Ö¥Ã¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖThe Cafe¡×ËÌ²¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ö¥Ã¥Õ¥§
´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î1Æü(·î)¡Á25Æü(ÌÚ)
»þ´Ö¡§¥é¥ó¥Á 12»þ¡Á14»þ30Ê¬(LO14»þ)¡¿¥Ç¥£¥Ê¡¼ 17»þ30Ê¬¡Á21»þ(LO20»þ30Ê¬)
ÎÁ¶â¡§
¥é¥ó¥Á Ê¿Æü Âç¿Í4200±ß ¡¢»Ò¤É¤â2100±ß¡¿ÅÚÆü½Ë Âç¿Í5200±ß¡¢»Ò¤É¤â2600±ß
¥Ç¥£¥Ê¡¼ Ê¿Æü Âç¿Í5400±ß¡¢»Ò¤É¤â2700±ß¡¿ÅÚÆü½Ë Âç¿Í6400±ß¡¢»Ò¤É¤â3200±ß
¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥í¡¼¥ª¥×¥·¥ç¥ó (¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¹þ¤ß2600±ß¡¢¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯800±ß)
¢¨»Ò¤É¤â¤Ï6ºÐ¡Á12ºÐ
¢¨¥¢¥é¥«¥ë¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¤¢¤ê
¢£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡Ö¥Ð¥¸¥ê¥³¡×¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¡¼¥¹
´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î20Æü(ÅÚ)¡Á25Æü(ÌÚ)
¥é¥ó¥Á 7000±ß(12»þ¡Á15»þ¡¿LO14»þ)
¥Ç¥£¥Ê¡¼ 9500±ß(17»þ30Ê¬¡Á21»þ30Ê¬¡¿LO20»þ)
¢¨12·î23Æü(²Ð)¤ÏÄêµÙÆü
¢£Å´ÈÄ¾Æ¡¦ò¿¡ÖºÌ irodori¡×¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¡¼¥¹
´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î20Æü(ÅÚ)¡Á25Æü(ÌÚ)
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Å´ÈÄ¾Æ¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹
¡ÖÅ·»È¤ÎÂ£¤êÊª¡×2Ëü3000±ß
¡ÖÅ·»È¤Î²ÎÀ¼¡×1Ëü8000±ß
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ò¿¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹
¡ÖÀ»¡×1Ëü5000±ß
»þ´Ö¡§17»þ¡Á21»þ30Ê¬(LOÅ´ÈÄ¾Æ¡¦ò¿¥³¡¼¥¹20»þ¡¿ò¿¥¢¥é¥«¥ë¥È20»þ30Ê¬)
¢¨12·î22Æü(·î)¤ÏÄêµÙÆü
¢£³Æ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥Ö¥Ã¥Õ¥§¡¦¥³¡¼¥¹¤ÎÍ½Ìó¡¦¾ÜºÙ
Í½Ìó¼õÉÕ¡§¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»TEL¡§06-6612-1234(¥Û¥Æ¥ëÂåÉ½)
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸
¢¨ÎÁ¶â¤Ï¾ÃÈñÀÇ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ13¡ó¹þ¤ß¡£»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤êÆâÍÆÊÑ¹¹¤Î¾ì¹ç¤¢¤ê¡£
¢¨ËÜ¥Û¥Æ¥ë¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ª¤è¤Ó±ã²ñ¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÂÐ±þ¤Ï¡¢8ÉÊÌÜ(¤¨¤Ó¡¦¤«¤Ë¡¦¤¯¤ë¤ß¡¦¾®Çþ¡¦¤½¤Ð¡¦Íñ¡¦Æý¡¦Íî²ÖÀ¸)¤Î¤ß¡£ÂÐ±þ¤ò´õË¾¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢»öÁ°¤Î¿½¤·½Ð¤¬É¬Í×¡£
¢£¥°¥é¥ó¥É¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ëÂçºå¥Ù¥¤ ¥Û¥Æ¥ë¾ðÊó
¥°¥é¥ó¥É¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ëÂçºå¥Ù¥¤¤Ï¡¢2023Ç¯7·î¤Ë¥ê¥Ö¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿ÃÏ¾å28³¬·ú¤Æ¤Î¥¢¡¼¥Ð¥ó¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¡£ÂçºåÏÑ¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢Í¼ÍÛ¤äÌë·Ê¤òË¾¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£³¤Í·´Û¤ä¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡¢Ì´½§¤Ë¤â¶á¤¯¡¢´Ñ¸÷¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤âÊØÍø¡£
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô½»Ç·¹¾¶èÆî¹ÁËÌ1-13-11
ÅÅÏÃ¡§06-6612-1234(¥Û¥Æ¥ëÂåÉ½)
µÒ¼¼¿ô¡§432¼¼
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡§15»þ¡¿¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡§12»þ
¥¢¥¯¥»¥¹¡§
¡¦JRÂçºå±Ø¤«¤é¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤ÇÌó25Ê¬
¡¦´ØÀ¾¶õ¹Á¤«¤é¥ê¥à¥¸¥ó¥Ð¥¹¤ÇÌó50Ê¬
¡¦Âçºå¥á¥È¥íÃæ±ûÀþ¡ÖËÜÄ®¡×±Ø¤«¤é¡Ö¥³¥¹¥â¥¹¥¯¥¨¥¢¡×±Ø·ÐÍ³¡¢¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥à¡ÖÃæ¤ÕÆ¬¡×±Ø²¼¼ÖÅÌÊâÌó3Ê¬
º£²ó¤Î¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ã´Åö¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¼¡¼º£²ó¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡©
¥Û¥Æ¥ëÆâ¤ËÊ£¿ô¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬¤¢¤ë¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¤ª»Ò¤µ¤ÞÏ¢¤ì¤Î¤´²ÈÂ²¤«¤é¤´É×ÉØ¡¦¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤Þ¤Ç¡¢¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÁªÂò¤¬¤Ç¤¤ëËÉÙ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼ÌÜ¶Ì¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡©
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÎÁÍý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Á´¿È¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ëËÌ²¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ö¥Ã¥Õ¥§¤äÏÂ¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òÌ£¤ï¤¨¤ëò¿³äË£¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£¼ñ¸þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¿´¤â¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤ë²Ú¤ä¤«¤ÊÀ»Ìë¤Î¤´Ë«Èþ¥é¥ó¥Á&¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ç¡¢¤¤é¤á¤¯³¤ÊÕ¤ÈÈþ¿©¤¬½Ð¹ç¤¦Âçºå¥Ù¥¤¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨20ºÐÌ¤Ëþ¤Î¼Ô¤Î°û¼ò¤ÏË¡Î§¤Ç¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨20ºÐÌ¤Ëþ¤Î¼Ô¤Î°û¼ò¤ÏË¡Î§¤Ç¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£