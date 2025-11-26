アヤックスvsベンフィカ スタメン発表
[11.25 欧州CLリーグフェーズ第5節](アムステルダム・アレナ)
※26:45開始
<出場メンバー>
[アヤックス]
先発
GK 1 ビテスラフ・ヤロシュ
DF 5 オーウェン・ワインダル
DF 6 ユーリ・レヘール
DF 15 ユーリ・バース
DF 37 ヨシプ・シュタロ
MF 4 板倉滉
MF 8 ケネス・テイラー
MF 11 ミカ・ゴドツ
MF 18 デイビィ・クラーセン
MF 43 ラヤーン・ブニーダ
FW 25 ボウト・ベグホルスト
控え
GK 12 ジョエリ・ヒールケンス
GK 22 レムコ・パスフェール
DF 2 ルーカス・ローザ
DF 3 アントン・ガーエイ
DF 24 ジョルシー・モキオ
DF 41 ジェラ・アルダース
MF 10 オスカル・グロフ
MF 16 ジェームズ・マコーネル
MF 28 キアン・フィツジム
FW 7 ラウール・モロ
FW 9 カスパー・ドルベリ
FW 17 オリバー・エドバールセン
監督
Fred Grim
[ベンフィカ]
先発
GK 1 アナトリー・トルビン
DF 4 アントニオ・シウバ
DF 17 アマル・デディッチ
DF 26 サミュエル・ダール
DF 30 ニコラス・オタメンディ
MF 5 エンソ・バレネチェア
MF 8 フレデリク・アウルスネス
MF 10 H. Sudakov
MF 18 レアンドロ・バレイロ・マルティンス
MF 20 リカルド リオス
FW 14 エバンゲロス・パブリディス
控え
GK 24 サムエル・ソアレス
DF 3 Rafa Obrador
DF 44 トマス アラウージョ
DF 66 ジョシュア・ウィンデル
MF 16 Manu Silva
MF 68 ジョアン・ベロゾ
MF 84 ジョアン・レゴ
FW 9 フラニョ・イバノビッチ
FW 21 アンドレアス・シェルデルップ
FW 25 ジャンルカ・プレスティアーニ
FW 39 エンリケ アラウージョ
FW 67 Rodrigo Rêgo
監督
ジョゼ・モウリーニョ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります