[11.25 欧州CLリーグフェーズ第5節](アムステルダム・アレナ)

※26:45開始

<出場メンバー>

[アヤックス]

先発

GK 1 ビテスラフ・ヤロシュ

DF 5 オーウェン・ワインダル

DF 6 ユーリ・レヘール

DF 15 ユーリ・バース

DF 37 ヨシプ・シュタロ

MF 4 板倉滉

MF 8 ケネス・テイラー

MF 11 ミカ・ゴドツ

MF 18 デイビィ・クラーセン

MF 43 ラヤーン・ブニーダ

FW 25 ボウト・ベグホルスト

控え

GK 12 ジョエリ・ヒールケンス

GK 22 レムコ・パスフェール

DF 2 ルーカス・ローザ

DF 3 アントン・ガーエイ

DF 24 ジョルシー・モキオ

DF 41 ジェラ・アルダース

MF 10 オスカル・グロフ

MF 16 ジェームズ・マコーネル

MF 28 キアン・フィツジム

FW 7 ラウール・モロ

FW 9 カスパー・ドルベリ

FW 17 オリバー・エドバールセン

監督

Fred Grim

[ベンフィカ]

先発

GK 1 アナトリー・トルビン

DF 4 アントニオ・シウバ

DF 17 アマル・デディッチ

DF 26 サミュエル・ダール

DF 30 ニコラス・オタメンディ

MF 5 エンソ・バレネチェア

MF 8 フレデリク・アウルスネス

MF 10 H. Sudakov

MF 18 レアンドロ・バレイロ・マルティンス

MF 20 リカルド リオス

FW 14 エバンゲロス・パブリディス

控え

GK 24 サムエル・ソアレス

DF 3 Rafa Obrador

DF 44 トマス アラウージョ

DF 66 ジョシュア・ウィンデル

MF 16 Manu Silva

MF 68 ジョアン・ベロゾ

MF 84 ジョアン・レゴ

FW 9 フラニョ・イバノビッチ

FW 21 アンドレアス・シェルデルップ

FW 25 ジャンルカ・プレスティアーニ

FW 39 エンリケ アラウージョ

FW 67 Rodrigo Rêgo

監督

ジョゼ・モウリーニョ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります