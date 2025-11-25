µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾Âç¤¬·ÀÌó¹¹²þ¡ÖÅöÁ³¸ºÊð¤Ç¤¹¡×£¶£°£°£°Ëü¸º¤Î£±²¯±ß¤Ç¹¹²þ¡¡£²£°£°¾¡Ã£À®¤â£³¥«·î¤Î£²·³À¸³è¤â·Ð¸³¡ÖÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤¬£²£µÆü¡¢Åìµþ¡¦Âç¼êÄ®¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡ÖÅöÁ³¸ºÊð¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£º£µ¨Ç¯Êð£±²¯£¶£°£°£°Ëü±ß¤«¤é¡¢£±²¯±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë
¡¡¸ò¾Ä¸å¡¢²ñ¸«¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¡¢º£µ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ì¸À¤òµá¤á¤é¤ì¡Ö£²£°£°¡×¤ÈÃ»¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¸½¡£Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤³¤Ë¤É¤ì¤À¤±¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤«¡£¾ï¤Ë¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤ì¤¿¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ºÊð¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢µåÃÄ¤«¤é¤ÏÅê¼ê¿Ø¤¬¶ì¤·¤«¤Ã¤¿²Æ¾ì¤ÎÅêµå¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÆþÃÄ¤ÎºÝ¤ËÍ×ÀÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¡Ø·Ð¸³¤ò¼ã¤¤Áª¼ê¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºò¥ª¥Õ¡¢³ÚÅ·¤ò¼«Í³·ÀÌó¤Ë¤Ê¤êµð¿Í¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£ÆüÊÆÄÌ»»£±£¹£·¾¡¤ÇÂçÂæ¤Þ¤Ç»Ä¤ê£³¾¡¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿º£µ¨¡££±£°·î£³£°Æü¡¢ÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ¥É¡Ë¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤êÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï£±£°»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·£³¾¡£´ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£µ¡¦£°£°¤À¤Ã¤¿¡££²·å¾¡Íø¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤¿Ãæ¡¢Ìó£³¥«·î¤Î£²·³Êë¤é¤·¤â·Ð¸³¡££Î£Ð£Â¤äÂç¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤·¤¿Ì¾Åê¼ê¤âº£µ¨¤Ï²ù¤·¤¤»×¤¤¤âÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£