お笑いトリオ「ロバート」の秋山竜次(47)が18日深夜放送のテレビ東京「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）にゲスト出演。俳優の木村拓哉（53）とのロケを振り返った。

この日は20日放送予定の同局「秋山ロケの地図 この番組が好きって聞いたからオファーしてみたら本当に木村拓哉さんが来てくれたよSP！！」を特集。タレントの伊集院光が木村について「この番組好きだって聞いたからオファーしてみたら…」と尋ねると、同番組に出演する秋山は「これそうなんですよ」と明言した。

「マジで本当に、頭からケツまで（朝）10時から夜7時まで、マジでガチのロケをやってくれたんですよ」と告白した。「何にもないですよ。木村さん対応みたいな構造に作り変えようとかなし。いつも通りのやつをただ、ずっとやってくれましたよ。（カメラを）回しっぱで」と振り返った。

テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が「木村拓哉さんを朝10時から夜7時まで押さえたら、普通の番組、4本ぐらい撮れるよね」と話したが、秋山は「普通はそうですよね。1本の番組。ただただ1本の番組。特番ではありますけれども」と平然と語った。

「僕はもともとラジオで呼んでいただいて。今年の頭に。そこで“実は見てるんだよ”って。“TVer登録してる。『秋山ロケの地図』あれ面白いね”って言ってくれたんですよ」と木村が「秋山ロケの地図」を絶賛していたと回顧。

すぐ番組に報告したところ「じゃあその数日後、ちょっとオファーしちゃったんですよ。それこそ株木さん（チーフディレクター）ですよ、本当に」とスタッフが出演依頼したという。

佐久間氏が「リップサービスかもしれないんだから」と驚くと秋山は「さすがにその…。いくらなんでもないだろうと思っていたら、どうやら何日後かに大丈夫っぽいみたいな。“ぜひ行かせていただけませんか”みたいな感じできて」とOKの返事があったとした。

「マジで？信じられなくて」と驚いたという秋山は「逆に僕大丈夫かなって」「やり方が分かんない。スーパースターとのロケのやり方が分かんない。どうやってやるんだ、とか。タクシーの中でなんの話するんだろうって」と話して笑わせた。