¡Ú£Ï£Î£Å¡ÛÀÄÌÚ¿¿Ìé¡¡¼êÄÍÍµÇ·¤ËÌµÇ°¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤âÀ²¤ìÀ²¤ì¡Ö¤¤¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×
¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ï£Î£Å£±£·£³¡×¡Ê£±£¶Æü¡¢Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ç¡¢à¥Ð¥«¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼á¤³¤ÈÀÄÌÚ¿¿Ìé¡Ê£´£²¡Ë¤¬¼êÄÍÍµÇ·¡Ê£³£µ¡Ë¤ËÌµÇ°¤Î£²¥é¥¦¥ó¥É¡Ê£Ò¡Ë£Ô£Ë£ÏÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç·èÄê¸å¤ÏÁ°¤Î¤á¤ê¤Ê¼êÄÍ¤Ëà±öÂÐ±þá¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÀÄÌÚ¤À¤¬¡¢Á°Æü·×ÎÌ¤Ç¤Î¥Õ¥§¡¼¥¹¥ª¥Õ¤ÇµÍ¤á´ó¤é¤ì¤ë¤ä¼ó¤ò¼è¤Ã¤ÆÅ¾¤Ð¤»¤Æ°ìµ¤¤ËÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÀÄÌÚ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ëà°Ëâ²¾ÌÌá¤³¤È¥±¥ó¥É¡¼¡¦¥«¥·¥ó¤ò¥»¥³¥ó¥É¤Ë¤Ä¤±¤ÆÆþ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡£±¥é¥¦¥ó¥É¡Ê£Ò¡Ë¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ÈÀÄÌÚ¤Ï¡¢Î©¤Áµ»¤Î¹¶ËÉ¤«¤é¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò»Å³Ý¤±¤ë¡£°ìÅÙÌÜ¤ÏÀÚ¤é¤ì¤¿¤¬¤·¤Ä¤³¤¯ÁÈ¤ßÉÕ¤¯¤È¥Æ¡¼¥¯¥À¥¦¥ó¤·¡¢ÇØ¸å¤ËÁÈ¤ßÉÕ¤¯¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤À¡£¤½¤³¤«¤é¥Ä¥¤¥¹¥¿¡¼¡Ê¥°¥é¥ó¥É¥³¥Ö¥é¡Ë¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬Æ¨¤²¤é¤ì¤ë¤È¥Þ¥¦¥ó¥È¤Ë°Ü¹Ô¡£¤À¤¬¤½¤³¤Ç¤â»ÅÎ±¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È£²£Ò¤Ï°ìµ¤¤ËÎ®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£³«»ÏÁá¡¹¤ÎÎ©¤Á¤Î¹¶ËÉ¤Ç½Å¤¤¥Ñ¥ó¥Á¤ò¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Ë¤¦¤±¤ë¤ÈÆ°¤¤¬»ß¤Þ¤ë¡£¤³¤³¤«¤éÈ¿·â¤Ë½Ð¤é¤ì¤ºÊø¤ìÍî¤Á¤ë¤È¾å¤«¤é¥Ñ¥ó¥Á¤ÎÏ¢ÂÇ¤ò¤Ê¤¹½Ñ¤Ê¤¯¼õ¤±¤Æ¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ë»î¹ç¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Æ£Ô£Ë£ÏÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡£±£Ò¤Ç¹¶¤á¤ë¤â¾ÃÌ×¤·¤Æ£²£Ò¤ÇÇÔ¤ì¤ëàÉé¤±¥Ñ¥¿¡¼¥óá¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿ÀÄÌÚ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¥«¥·¥ó¤Ë¸ª¼Ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¾Ð´é¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢¥³¥á¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤È¡Ö¤¤¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤è¡£·ë²Ì¤â´Þ¤á¤Æ¡£¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¸å²ù¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¤·¤ã¤¬¤ì¤µ¤»¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÊÌ¤Ë¡Ø¼¤á¤ë¡Ù¤È¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¡£ºÇ¹â¤Îà¥×¥í¥ì¥¹á¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡££²£°Ç¯³ÊÆ®µ»¤ä¤Ã¤Æ¡¢£±£°Ç¯¥×¥í¥ì¥¹¤ä¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¤è¡×¤ÈÀ²¤ì¤ä¤«¤Ë¥á¥¬¥Í¤ò¸÷¤é¤»¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡Ê£±£Ò¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç¡Ëà¤â¤¦¤¤¤¤¤äá¤Ã¤Æ¡¢»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ã¤¹¤Í¡£¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç³ÊÆ®µ»Áª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ï¤Ê¡£º£¸å¡©¡¡¥®¥ã¥é¼¡Âè¤À¤è¡£¥®¥ã¥é¤¬¤è¤±¤ì¤Ð¤ä¤ë¤è¡£¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤·¡×¤È±ì¤Ë´¬¤¯¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤³¤ì¤¬¶¯¤µ¤À¤«¤é¡£´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Á¤ãº¤¤ë¤ó¤À¤è¡£¶¥µ»¤Ç¾¡¤Ä¤È¤«¡¢¾¡¤ÁÉé¤±·è¤á¤ë¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«¤éÌÌÇò¤¯¤Í¤¨¤ó¤À¤è¡×¤ÈÏÃ¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»¥³¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢£²£ÒÌÜ¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¡ÖÌîÂ¼¤Ë¡Ø¤â¤¦¤¤¤¤¤ä¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤Þ¤À¹Ô¤±¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¹Ô¤±¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤À¤í¤Ã¤Æ¡£¹Í¤¨¤í¤Ã¤Æ¡¢¤ªÁ°¤¸¤ã¤Í¤¨¤ó¤À¤è¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤ªÁ°¤ß¤¿¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¾å¤ËÅÐ¤Ã¤Æ¤³¤¦¤Ã¤Æ¥ä¥Ä¤È¤Ï°ã¤¦¤ó¤À¤è¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø¤¤¤ä¡¢¤Þ¤À¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£°ìÊý¤Ç¥«¥·¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹µ¤¨¼¼¤ËÌá¤Ã¤¿¤é¡Ø¤â¤¦°ìÃú¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤è¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£ÌîÂ¼¤«¤é¤âÆ±Ä´¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÀÄÌÚ¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤Î±óÀ¬Èñ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²¶¤¬»î¹ç¤¹¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Í¤¨¤ó¤À¤è¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡£