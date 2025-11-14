　本日の日経平均株価は、米株安を受けAI･半導体関連株を中心に売りが優勢となり、前日比905円安の5万0376円と3日ぶり大幅反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は27社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、今期は最高益更新と実質増配を計画するアズーム <3496> [東証Ｐ]、1～9月期最終大幅増益で通期予想を超過したセグエグループ <3968> [東証Ｐ]、小動物向け二次診療需要の拡大で通期業績予想を上方修正した日本動物高度医療センター <6039> [東証Ｇ]など。そのほか、大阪ガス <9532> [東証Ｐ]は7日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1434> ＪＥＳＣＯ　　東Ｓ　建設業
<1803> 清水建　　　　東Ｐ　建設業
<1969> 高砂熱　　　　東Ｐ　建設業
<2768> 双日　　　　　東Ｐ　卸売業
<2809> キユーピー　　東Ｐ　食料品

<2981> ランディクス　東Ｇ　不動産業
<3496> アズーム　　　東Ｐ　不動産業
<3968> セグエＧ　　　東Ｐ　情報・通信業
<4099> 四国化ＨＤ　　東Ｐ　化学
<4966> 上村工　　　　東Ｓ　化学

<4980> デクセリ　　　東Ｐ　化学
<5076> インフロニア　東Ｐ　建設業
<5101> 浜ゴム　　　　東Ｐ　ゴム製品
<5108> ブリヂストン　東Ｐ　ゴム製品
<6039> 動物高度医療　東Ｇ　サービス業

<6269> 三井海洋　　　東Ｐ　機械
<6517> デンヨー　　　東Ｐ　電気機器
<6676> ＢＵＦ　　　　東Ｓ　電気機器
<7173> 東京きらぼし　東Ｐ　銀行業
<7235> 東ラヂ　　　　東Ｓ　輸送用機器

<7635> 杉田エース　　東Ｓ　卸売業
<8015> 豊田通商　　　東Ｐ　卸売業
<8267> イオン　　　　東Ｐ　小売業
<8801> 三井不　　　　東Ｐ　不動産業
<9364> 上組　　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連

<9532> 大ガス　　　　東Ｐ　電気・ガス業
<9845> パーカー　　　東Ｓ　化学

株探ニュース