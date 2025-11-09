寒いのイヤァーーッ！【ニトリのN+】あったかオシャレな「パンツ」が正解！

空気がぐんと冷え込みはじめ、冷たい風から下半身を守りやすいパンツは自然と稼働率が高くなる存在に。【ニトリ】発のファッションブランド【N+（エヌプラス）】なら、あたたかみのある素材かつデザインもオシャレなパンツが手頃な価格で見つかりそうです。オンオフ頼れそうなキレイめパンツから、冬も1軍として着回しやすいデニムパンツまで、今手に取りたいあったかパンツをリコメンド！

こなれ見えを叶えるウールライクなセミワイドパンツ

【N+】「両面起毛ストレッチセミワイドパンツ」\3,990（税込）

ウールのような上品な起毛素材が、見た目からもコーデにあたたかみを加えるセミワイドパンツ。コンパクトな腰まわりからゆるやかに広がるセミワイドシルエットは、キレイめな印象とこなれ感を両立させてくれそうです。両サイドのポケットにはパンツと同系色の飾りボタンがあしらわれており、タックインスタイルのちょっとしたアクセントにも。

スタイリッシュに着こなす起毛ストレートパンツ

【N+】「両面起毛ストレッチシガレットパンツ」\3,990（税込）

見た目がほっこりしがちな起毛素材をスタイリッシュに着こなせそうな、すっきりとしたシルエットのシガレットパンツ。センタープレスが入った細身のストレートシルエットは、ボリューミーなセーターとあわせても着膨れ感を覚えにくいのが嬉しいポイントです。上着を重ねるジャケットスタイルとも相性がよく、オンオフ問わず手に取りやすい1本になりそう。

ワイドシルエットが旬度を高める冬のデニムパンツ

【N+】「ソフトタッチ微起毛ワイドデニム」\2,990（税込）

微起毛素材のデニムパンツがあれば、寒さに怯えがちな冬も気兼ねなくデニムコーデを楽しめそう。こちらのワイドなデニムパンツは、「表面はソフトな微起毛感。裏側はふっくら感がより分かる質感」（公式ECサイトより）のあたたかみのある素材を使用。たっぷりワイドなシルエットがコーデの旬度を高めてくれるだけでなく、下半身のハリ感のカバー役にも期待できます。

裏起毛デニムをスマートに見せるテーパードパンツ

【N+】「裏起毛テーパードデニムパンツ」\3,990（税込）

こちらはストレッチ性のあるデニム素材に裏起毛を施すことで、デニムならではの風合いはそのままに、冷えを感じる日にも穿きやすい1本に。裾にかけて細くなっていくテーパードシルエットはスマートな印象を与え、美脚効果を狙えそうです。股上が深めのシンプルなデザインのおかげで、トップスのレイヤードもゴワつくことなく楽しみやすいはず。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ