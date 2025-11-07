映画「ブラック・ボックス・ダイアリーズ」のメインビジュアル

映像ジャーナリスト伊藤詩織さんが自身の性暴力被害をテーマにしたドキュメンタリー映画「ブラック・ボックス・ダイアリーズ」が１２月１２日から東京都品川区の映画館「Ｔ・ジョイＰＲＩＮＣＥ品川」で公開されることが決まった。宣伝会社が６日発表した。日本での公開は初めて。

映画は、２０１５年に元ＴＢＳ記者山口敬之氏から性暴力を受けた伊藤さんが自ら真相を追い、記録する姿を描いた。沈黙を強いる社会に抗（あらが）い、希望の扉をこじ開ける物語は国際的に共感を広げ、６０カ国以上で上映されている。ことし１月には米アカデミー賞長編ドキュメンタリー映画賞に日本人監督で初めてノミネートされた。

一方で、許諾のない映像や音声の使用が問題視され、国内での公開が実現していなかった。今回上映されるのは、当事者から指摘を受けたところなど、一部の表現を修正した「日本公開版」になる。

伊藤さんは１０月２６日、証言映像を許可なく使ったタクシー運転手と家族への謝罪文を公表。和解が成立したことを明かしていた。

２月にも元代理人の西広陽子弁護士やその他の許諾を得ていなかった人たちに謝罪する声明を発表。ホテルの防犯カメラ映像を使用する公益性についても説明していた。