この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画『乱視修正！自宅で出来るセルフケア！手もみセラピー』にて、手もみセラピスト・音琶麗菜氏が、乱視に悩む人のための自宅ケアとして「手もみセラピー」の具体的な手順を紹介した。冒頭ではリクエストへの感謝を述べつつ、乱視が「焦点が一つにまとまらず、二重に見える」状態であること、要因として生まれつきや加齢に伴うピント調整力の低下が挙げられると整理している。



本編の流れは3つの反射区へのアプローチで構成される。1つ目は「目の反射区」。人差し指と中指の爪の脇をつまむように、指の角を使って横方向へ7秒押すのがコツと解説。左右は反転対応で、左手は右目、右手は左目に対応するため、両手で丁寧に行うことを勧めている。



2つ目は東洋医学の視点からの「肝臓の反射区」。目と肝臓は関連が深いとされ、右手の骨の下あたりを狙って7秒押す方法を示した。手首を起こして心地よい圧を感じる位置で止めると圧が入れやすいとし、親指だけでは圧を入れにくい場合の手の使い方も具体的に伝えている。



3つ目は「リンパ節（首）」に対応する手の甲側の反射区。テーブルや膝の上で手を安定させ、指先で前後にしっかり押し流す。1本ずつ7秒止める方法や、力を入れて少しずつ位置をずらす方法など、状態に合わせて選べるバリエーションを紹介した。違和感のある箇所は老廃物が滞っている目安として観察し、無理のない圧で取り組むよう促している。



全体として、短時間で取り入れやすいセルフケアとして構成され、手元の当て方や圧の角度など細部のコツがわかりやすい。手順のテンポや押す秒数の目安も示されており、初めてでも自分のペースで続けやすい。実演の細かな指の使い方や圧の入れ方は動画で視覚的に把握できるため、日常に組み込みたい人は本編で確認すると理解が深まる。

本編は、目のセルフケアを日常に取り入れたい人にとっても有用な指針となるはずだ。