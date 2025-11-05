米ポッドキャスト番組「ファウルテリトリー」の公式Ｘは４日（日本時間５日）、ドジャースのマックス・マンシー内野手のインタビュー動画を公開。延長十八回の死闘となったワールドシリーズ・第３戦、山本由伸投手のブルペン準備に関するエピソードを明かした。

「ヨシの話をさせてくれ」と切り出したマンシーは「あの十八回の試合、ヨシはコーチ陣に『ブルペンに行って肩を作る』と言ったらしい」と説明。そして、ブルペンでゆっくり準備を進めていると、ベンチから「次の回（十九回）はヨシだ」と連絡が入ったという。

マンシーは「ブルペンには投手が投球練習しながら自分の球質を確認できる機器があるんだけど、聞いた話では『登板する』と知らされた直後の投球で１００マイル（約１６１キロ）を記録したらしい」と、驚き交じりの笑み。続けて、「その瞬間、みんなが『うわ、この男、完全にスイッチが入ったな』と思ったよ。あれは本当に、これまで見た中で最も印象的なことだった」と実感を込めた。

山本は第２戦で１０５球を投げて１失点完投勝利。第３戦が死闘となると、中１日ながら自らブルペンで準備することをロバーツ監督に伝えた。結果的に十八回にフリーマンがサヨナラ弾を放ち登板はなかったが、その男気あふれる行動に、指揮官や同僚が次々と熱い抱擁を交わした。