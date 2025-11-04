ＴＤＫ<6762.T>が連日の年初来高値更新となっている。１０月３１日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を２兆１２００億～２兆２０００億円から２兆３７００億円（前期比７．５％増）へ、営業利益を１８００億～２２５０億円から２４５０億円（同９．３％増）へ、純利益を１３５０億～１７００億円から１８００億円（同７．７％増）へ上方修正し、あわせて配当予想を中間・期末各１５円の年３０円から中間・期末各１６円の年３２円へ引き上げたことが好感されている。



自動車市場の需要は低調なものの、スマートフォンやＨＤＤなどのＩＣＴ市場は堅調に推移しており、上期においてはＩＣＴ市場では新モデルの立ち上がりや関税措置による前倒し需要などを受けて、二次電池及びセンサーの販売が拡大。データセンター向けＨＤＤの需要堅調を受けて、ＨＤＤ用サスペンションの販売も好調となり、上期業績が想定を上回ったことが要因という。また、上期の状況を踏まえて通期見通しを見直した結果、業績予想及び配当予想を引き上げた。



なお、同時に発表した９月中間期決算は、売上高１兆１８３３億円（前年同期比８．６％増）、営業利益１４７６億２７００万円（同１０．７％増）、純利益１１１４億６００万円（同５．４％増）だった。



出所：MINKABU PRESS