三重県志摩市にある複合リゾート施設志摩スペイン村で。1日から、人気VTuberとのコラボイベントがはじまり朝から多くのファンでにぎわいました。

人気VTuber周防サンゴさんの動画配信を機に始まった交流で、3回目となる今回のイベントは、サンゴさんが参加する6人ユニット「七次元生徒会」とのコラボとなり開園前から約400人の行列となりました。

イベントは「七次元生徒会」の修学旅行をテーマに、サンゴさんが絶賛したチュロスをはじめとするコラボメニューが登場したほか、七次元生徒会6人のスタンプを集めるスタンプラリーや、生徒会の一員になって写真が撮影できるフォトスポットなどが用意されています。

中でも、メンバー6人が志摩スペイン村のキャラクターたちの衣装を身にまとうなど、このイベントのために描き下ろされたイラストをあしらったコラボグッズは開園と同時に入店制限が行われるほどの人気となっていました。

また、1日から3日間、直径1mの大鍋で作られたバエリャの販売が行われていて、本場の味を楽しもうと多くの人が買い求めていました。

「七次元生徒会」とのコラボイベントは来年1月12日まで志摩スペイン村で開かれています。