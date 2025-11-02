性格が違う猫ちゃんが並んでお座りしていたため、交互になでなでしてみると…？まるで両極端な猫ちゃんたちの反応が、注目を集めています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で44.8万再生を突破し、「結果どっちもかわー♪」「個性って可愛いですよねwwあーくしゃくしゃにしたいっ♡」といった声があがりました。

【動画：『性格が違う2匹の猫』→交互になでてみると…】

ふたりを交互に撫でてみることに

TikTokアカウント「@mtkwstk」に投稿されたのは、サバ白の「銀」くんと茶トラの「カンタ」くんの、飼い主さんに撫でられた時のリアクションの違いをおさめた動画です。

ある日、銀くんとカンタくんが並んでお座りをしていたため、飼い主さんはふたりを交互に撫でてみることに。まずカンタくんの頭をなでなですると、カンタくんは気持ちよさそうに目を細め、「もっと撫でて！」と言っているかのように、素直に撫でられてくれたそう。

銀くんは…？

続いて、銀くんを撫でようとした飼い主さん。しかし、銀くんはお顔に触れた途端に、前足で飼い主さんの手をピシッと突っぱねて、拒否したのだとか。

そこで飼い主さんが再び隣にいるカンタくんを撫でると、先ほどと同じようにうっとりとした表情で、気持ちよさそうに撫でられてくれたそう。

そして、銀くんも同じように撫でようとしたそうですが、今度は前足で突っぱねつつ、軽く噛み付くふりまでして拒否の姿勢を貫いたのだとか。

3回目の挑戦！

3度目の正直とばかりに、カンタくんを撫でてから再挑戦した飼い主さんでしたが、銀くんはとうとう嫌気がさしたのか、頭に触れた飼い主さんの手を前足で掴むと、ガブガブと噛みついてしまったそうです。

実は銀くん、少し気が短いところがあるらしく、しつこくされると嫌がってしまうのだとか。正反対のリアクションを見せてくれたふたりですが、どちらも可愛らしくて、見ているだけでほっこりします。

ふたりの正反対のリアクションに、この動画は3.4万件もの高評価を獲得。動画を見た人から、「ツンデレはツンデレで甘えてきた時たまらん....」「どっちも選べない♡」「違うネコ触った手で撫でるにゃ！！ｳﾆｬっていってるみたいwかわいい」「うちの猫圧倒的左の子wwwwwwwwww」「確かに性格が違うけど可愛い二人ということも確かである」「どっちの反応も可愛いから優勝」といったコメントがよせられました。

TikTokアカウント「@mtkwstk」では、カンタくんと銀くんの他に、シャムトラの新入り「天」くんや可愛すぎるポメチワの「胡々」ちゃんの、ほっこりする日常の様子を多数の動画で楽しむことができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「@mtkwstk」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。