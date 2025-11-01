逮捕の女(69) 今年に入り警察から複数回 事情聴かれる

26年前、名古屋市西区で主婦の女性を殺害したとして、きのう69歳の女が逮捕された事件で、警察が今年に入り女から複数回、事情を聴いていたことが分かりました。

【写真を見る】【続報】逮捕の女（69）を警察が今年に入り複数回事情聴取「DNA提出」求めるも女は拒否【名古屋市・主婦殺害事件】

逮捕された名古屋市港区のアルバイト・安福久美子容疑者（69）は1999年、西区のアパートで主婦の高羽奈美子さん（当時32）の首などを刃物で刺して殺害した疑いがもたれています。

安福容疑者は高羽さんの夫・悟さんの高校の同級生で、おととい1人で警察署に出頭しました。

「自分の知り合いだったので奈美子に申し訳ない」

高羽さんの夫 悟さん（69）

「（高校時代）安福容疑者から告白を受けていた。それには応えられなかった。（Q.奈美子さんと容疑者に面識は）ないと思う。接点はなかったと思います。自分の知り合いだったので、奈美子に申し訳ないという気持ちはある」

警察は今年に入り、事件の関係者として安福容疑者から複数回事情を聴いていて、DNAの提出を求めましたが拒否されていたことが警察への取材で新たに分かりました。



警察が殺害の動機などを調べています。