「迷惑」と感じる私は、嫁失格？里帰り中の、義両親“お宅訪問”問題【ママリ】

実家まで子どもを見に来たいという義両親

里帰り中に義両親が突然子供を見に来たいと言ってきて、育児に追われる中で気が重い。義両親の行動に戸惑いを感じている。

4月に出産してただいま里帰り中です。

さっき旦那から連絡がきて、義両親が今日子供を見に来たいとのこと。私としては「えっ！？実家に来るの！？」という印象でした。ちなみに旦那は仕事なので一緒には来れません。たしかに里帰りしてから義両親は一度も子供に会えてないので会いたいという気持ちは分かりますが…わざわざうちの実家まで来ます？？来週お宮参りあるしその後はアパート暮らしに戻るからそれまで待てないの？？私の考えがおかしいのでしょうか？

義両親はしょっちゅうテレビ電話してくるし、こっちがやっとの思いで子供を寝かせたのにそんなのおかまいなしに起こそうとするし、若干空気読めない感じがあります＞_＜

正直、里帰り中だし初めての育児でいっぱいいっぱいだからそっとしといてほしい>_<

qa.mamari.jp

夫の家に嫁いでいる身とはいえ、出産後の里帰りは心休まる時間でそっとしておいてほしいもの。そんな中で、義両親がわざわざ子どもに会いに実家に来るというので、投稿者さんは驚いてしまいます。次の週になれば義両親も子どもに会えるのに、投稿者さんは迷惑だという気持ちに。



普段から義両親とは何かとタイミングが合わず、モヤモヤすることばかりだという投稿者さん。子どもに会いたい気持ちはわかるものの、自分の義両親への気持ちはおかしいのだろうかと思ってしまったそう。

義両親についてさまざまな意見が

この投稿にママリにはさまざまな声が寄せられました。



その中に「義両親が実家に行く必要はないのでは」というコメントがありました。

義両親がお嫁さんの実家まで行く必要はないと思います（ ; ; ）

おぅちゃんさんの親御さんもいらっしゃいますしせっかく産後の疲れを癒して自宅に戻ってからの育児や家事に備えているのに、わざわざ気を使わなければならない人たちと会うのはちょっと‥。



私は、里帰りしなかったのですが退院して自宅に着いた途端に義母と義祖父が来て本当にイライラして、ちょっと抱っこ‥と言った義母に、せっかく今寝たとこだからと断りました（笑）



おぅちゃんさんが、義両親を迎える準備を整えるまでは待ってもらっていいと思います！



旦那さまから言ってもらえないんでしょうか（＾_＾）？？

私は、義実家はすぐそばにありますが旦那と一緒じゃなければ、いくら暇でも子供と二人では行きませんし呼びません！

qa.mamari.jp

義両親は実家に来る必要はないという意見がありました。確かに、産後の疲れが取れない中で義両親を実家に迎え入れるのは大変なことでしょう。そんな中で投稿者さんが来ないでほしいと思うのも理解できます。もし断るならば、夫に頼ってもいいのではないでしょうか。日にちを改めて、と言えば角が立たない断り方になりそうですよね。



一方で「孫を見に来るのは当たり前」というコメントがありました。

元々義両親が苦手なのでしょうか？

私のとこも生まれたらすぐ来ましたし、実家にも見に来ましたが、嬉しかったです…(^^;;

孫を見に来るのは当たり前だと思うのですが…(´・ω・｀)

qa.mamari.jp

義両親が実家に孫を見にくるのは当たり前、という意見がありました。生まれてからも、里帰り中も義両親に来てもらってうれしかったという方もいるようです。



義両親と良い関係を築いている場合は、実家に来ても迷惑だと思わないのかもしれませんね。

義両親が孫に会いたい気持ちは理解しつつ、産後の自分を優先して断ってもいいのでは

嫁いだ身にとっては、義両親はいつまでも気を使う存在でしょう。できれば里帰り中はそっとしておいてほしい気持ちも理解できます。それでも義両親が孫に会いたいという気持ちは無下にしてはいけないので難しいところですよね。



もし断るにしても、今後も義両親と良好な関係でいられるよう、夫に間に入ってもらうのもいい方法なのでは。一旦は断っても、改めて日にちを決めて来てもらうなどすれば、投稿者さんも気持ちを落ち着けて会うことができるのではないでしょうか。

